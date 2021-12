Hello Nails cierra 2021 con una facturación de más de 4 millones de euros Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 10:56 h (CET) Hello Nails se consolida como la marca de referencia en su sector. La empresa, especializada en servicios de belleza para manos y pies, proyecta un crecimiento de más del 200% en el próximo año 2022 Hello Nails, la marca que da nombre a sus centros especializados en el cuidado de manos y pies, se consolida como la empresa de referencia de su sector.

Con cuatro años de historia y 55 centros en activo, ubicados en Barcelona, Madrid, Girona, Lleida, Tarragona, A Coruña, Marbella y Andorra, Hello Nails cierra su ciclo de facturación anual con más de 4 millones de euros y por encima de los 12 millones de euros a nivel de grupo.

Y es que la empresa ha sabido abrirse camino en un sector tan competitivo como el de la belleza gracias a su estrategia de negocio “low price”, en contraposición a las populares estrategias “low cost”.

Tras consolidarse en Cataluña, Hello Nails inició a principios de año su fase de expansión nacional dando sus primeros pasos en Madrid, donde actualmente, además de 5 centros, cuenta también con oficinas y un centro de formación especializado para proporcionar el mejor servicio a sus franquiciados.

A día de hoy son 55 los centros en activo, y se espera la apertura de 5 centros más a lo largo del mes de diciembre, ubicados en Madrid, Valencia y Barcelona.

Además, también durante el mes de diciembre, Hello Nails firmará la colaboración con una de las principales empresas de retail a nivel mundial.

Con un modelo de franquicia consolidado y una estructura de empresa sólida, además de una fuerte presencia nacional en las principales capitales españolas, Hello Nails ha creado ya, a nivel de grupo, más de 300 puestos de trabajo, y plantea una previsión para 2022 muy positiva.

El primer trimestre del año acogerá la apertura de 25 nuevos centros, ubicando 5 en Madrid, 2 en Valencia, 1 en Santander, 1 en San Sebastián y 2 en Sevilla, además de otros nuevos en la provincia de Barcelona.

Nuevos centros propios y franquiciados que se sumarán a los 60 centros con los que Hello Nails cerrará el año y que, sin duda, contribuirán a cumplir con éxito la previsión para el próximo 2022: 130 centros, una facturación de 7,5 millones de euros (25 millones de euros a nivel de grupo), y un EBITDA del 30%.

Sobre Hello Nails

Hello Nails nace en 2018 con el objetivo de cubrir la demanda de servicios especializados y de calidad en el cuidado de manos y pies. Actualmente representa uno de los conceptos de negocio que más ha crecido en los últimos años, resultado de una equilibrada suma: una acertada ubicación, la adecuada selección del personal, el uso de productos de calidad, el cumplimiento de unos procesos estandarizados, el máximo cuidado del servicio al cliente y una correcta metodología de promoción y venta de los servicios que forman parte de su oferta.

