¿Qué es el aceite de ciruela?, por Pure Plum

La cosmética natural está ganando cada vez más espacio en el mercado de la belleza. Diversas empresas del sector están aprovechando los múltiples beneficios de los productos orgánicos para crear cosméticos favorables para el cuidado de la piel. Uno de ellos es Pure Plum, la marca ha desarrollado un aceite a base de semillas de ciruela de la variedad Prune d’Ente, 100% puras y prensadas en frío, que aporta propiedades hidratantes y antioxidantes a la piel, logrando como resultado un rostro terso, luminoso y radiante.

Pure Plum es una marca joven pero con un futuro prometedor. En poco tiempo, ha marcado una revolución en el mundo de la cosmética, a través de la elaboración de su óleo de ciruela. Un producto que ha demostrado ser eficiente para el cuidado de la piel. Así lo avalan los clientes y expertos en dermatología que ya lo han probado.

La ciruela es un fruto de excelente calidad y versatilidad, no solo tiene un rico sabor, también tiene propiedades muy beneficiosas para la piel en su semilla, ya que en ella, se encuentra una gran cantidad de ácidos grasos que nutren e hidratan los tejidos de la piel.

Uno de los procedimientos más empleados en los laboratorios de cosmetología, es la extracción del aceite de la semilla de ciruela. Para ello, el hueso de la ciruela pasa por un proceso de presión en frío de 35º C, que mantiene intacto su nivel vitamínico, y los parámetros de acidez, color y grado de oxidación. Finalmente, una vez que ha alcanzado el punto de prensado específico, se obtiene el aceite de ciruela.

Este aceite tiene una textura ligera y presenta un color dorado suave, cualidad que se le atribuye a la elevada concentración de carotenoides que contiene en el interior de su semilla. Su olor es suave y delicado con notas dulces, lo que hace que su fragancia sea muy agradable.

Dentro de sus propiedades, el aceite de ciruela posee un alto contenido de tocoferoles entre 5 y 10 veces superior a otros aceites. Esto lo hace especial, ya que su alta concentración de vitamina E protege los tejidos del daño oxidativo, brindando una nutrición profunda al rostro.

El secreto para una piel radiante y luminosa de la mano de Pure Plum Pure Plum es un novedoso aceite de semilla de ciruela 100% puro, orgánico y prensado en frío, que surge como una alternativa natural para mejorar la elasticidad de la piel, reducir las bolsas de los ojos y para eliminar las manchas oscuras del rostro.

El aceite Pure Plum se elabora con la variedad de ciruelas de tipo Prune d’Ente. Esta fruta se produce en Francia, específicamente en la región de Agen. Una ciudad reconocida en el mundo por cosechar ciruelas de elevada calidad desde el siglo XII. De esta manera, la empresa cosmética cuida cada detalle en el proceso de elaboración de su aceite de ciruela, desde la siembra hasta la botella, para garantizar un producto con resultado excepcional.

La pureza del aceite de ciruela de Pure Plum le permite conservar de manera intacta las propiedades de la fruta como vitaminas A, C y E, polifenoles y ácidos grasos. Todos estos componentes naturales aportan a la piel un efecto antioxidante, ofrecen protección solar UV y resulta muy eficaz a la hora de producir colágeno y elastina, lo que aporta excelentes propiedades antienvejecimiento.

