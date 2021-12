Las Joyas originales para regalar o lucir estas fiestas Comunicae

viernes, 10 de diciembre de 2021, 10:44 h (CET) Un "tapón" de champagne convertido en pendiente, un anillo tan grande que en realidad es una pulsera y una colección de joyas con ojitos son las propuestas de Jane Bardot para estas fiestas. Clásicos reinventados, joyas artesanales con espíritu sostenible, de km 0, made in Spain, de la diseñadora María Blanco A la hora de hacer un regalo diferente o para sorprender, sea cual sea el motivo, la marca de joyas Jane Bardot tiene ideas originales para estas fiestas : un anillo tan grande que en realidad es una pulsera, un “tapón” de champagne convertido en pendiente y una colección de joyas con ojitos que destaca por su originalidad.

Sorprender a todos a la hora del brindis descorchando creatividad es más fácil que nunca luciendo el pendiente Mini Champagne, un auténtico “tapón” de champagne en miniatura elaborado en plata chapada en oro.

Colección Remix

La colección Remix se compone de piezas tradicionales reinterpretadas bajo la mirada creativa e inconformista de su diseñadora, María Blanco. Anillos casi mágicos que parecen flotar entre los dedos, como Pink Icon o el Blue Icon, o una espectacular pulsera en forma de anillo gigante.

Colección Lucy

Una colección de cartoon jewels, joyas con ojitos inspiradas en el anime y los art toys, como el collar de perlas Lucy Forever, el maxi pendiente Big Lucy o la versión mini My Little Lucy.

Además del respeto por la artesanía, Jane Bardot es una marca consciente, comprometida con su entorno, nacida en 2020 con el propósito de crear joyas de kilómetro cero. Por eso, solo trabaja con pequeñas empresas locales y negocios de proximidad que contribuyen a reducir la huella de carbono.

¿Quién es Jane Bardot?

Jane Bardot es la marca de joyería fundada por la diseñadora María Blanco.

Tanto el taller como su estudio se encuentran en Madrid (España).

Sus señas de identidad son la creatividad, apostando por la reinvención de los clásicos, y los acabados de alta calidad.

Pequeñas esculturas que buscan que lo cotidiano vuelva a sorprender.

Producción artesanal, piezas elaboradas a mano.

Jane Bardot solo colabora con proveedores locales, porque la sostenibilidad comienza en un proceso de producción de proximidad. A la venta en la tienda online janebardot.com

