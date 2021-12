Las ofertas del Black Friday en Albithinia Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:00 h (CET)

Cada vez están más cerca las festividades y con ellas pasó el Black Friday. Este es un evento anual en el que se encuentran cientos de descuentos en todas las tiendas y que permite a todas las personas comprar los regalos de Navidad a precios más asequibles.

La juguetería Albithinia ofreció en su página web ofertas hasta del 50% entre el 22 y el 29 de noviembre, una gran opción, puesto que es una empresa familiar con atención al cliente muy personalizada y gran cantidad de variedad en sus productos.

Camisetas para todos, el regalo favorito estas Navidades Muchas veces es difícil encontrar el regalo ideal, ya que todos poseen gustos muy diferentes. Sin embargo, hay una opción que puede funcionar tanto para niños como para adultos: las camisetas. Estas en Albithinia se encuentran rebajadas y en diversidad de colores y diseños para esta ocasión.

La línea de camisetas que más ha llamado la atención últimamente es la de héroes del anime. En esta se pueden encontrar diversos títulos como Dragon Ball, Naruto, Boku no Hero Academy y One Piece. Todas están fabricadas en poliéster y tejidos en alta calidad de algodón y su tallaje es muy inclusivo, ya que va desde los 2-4 años hasta XXL. Por lo tanto, este regalo es una muy buena idea para los amantes del anime, así como para cualquier miembro de la familia.

Otra de las únicas e interesantes propuestas de Albithiniason sus camisetas personalizadas, estas se confeccionan al gusto del cliente, su entrega se realiza en un plazo de 10 días y el envío es totalmente gratuito.

Mascarillas cómodas y con estilo Las mascarillas se han vuelto parte de la cotidianidad y es impensable concebir el día a día sin ellas, muchas veces el diseño de estas aburre o simplemente no combina con el atuendo. Por esta razón,Albithinia decidió sacar su línea de mascarillas personalizables.

Estas mascarillas son elaboradas con algodón, tienen un bolsillo para el filtro (estos también se pueden adquirir) y poseen un regulador de tiras finas de las orejas para mejorar la comodidad y que la nariz se adapte por completo. Además, vienen disponibles en tallas para niño y adulto y también se pueden realizar para empresas. Estas se elaboran en un plazo de 24 a 48 horas por 4.99 euros o, sino, su confección estándar va de 7 a 10 días con envío totalmente gratuito.

Albithinia es una excelente opción para adquirir regalos; su oferta de juguetería se encuentra completa en su página web y la innovación en sus artículos personalizables es muy atractiva y asequible para los clientes. Asimismo, cabe destacar que la web está enfocada en la venta al público, pero también hace envíos a grandes empresas.

