Repuestos de televisores y tiras de led OEM a precios muy accesibles en Arréglatelo Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:28 h (CET)

El televisor es uno de los electrodomésticos que no pueden faltar nunca en el hogar, debido a la capacidad que tiene para entretener a todos los miembros de la familia. Sin embargo, es normal que este se averíe y su dueño se vea obligado a encontrar una solución rápida.

En Arréglatelo, se pueden encontrar todo tipo de repuestos de televisores y tiras de led OEM a precios muy asequibles. Además, esta marca colabora con diversos talleres de reparación en toda España y, por consiguiente, es una manera sencilla de arreglar cualquier electrodoméstico o dispositivo.

Tiras de led OEM, las encargadas de la iluminación En los televisores, los ledes son los encargados de la retroiluminación del panel del televisor. Las tiras de led OEM son unas tiras flexibles con diodos de led en una de sus caras. Los ledes pueden ser de mayor o menor intensidad, su ubicación puede variar y pueden emitir todo tipo de colores. La ventaja más significativa es que los ledes tienen un bajísimo consumo y son de larga duración.

Por lo general, estas tiras suelen dañarse por las variaciones del voltaje, empiezan a aparecer puntos blancos en la pantalla y, por ende, esta falla, así que lo ideal es reemplazar las tiras. Se suele vender la idea de qué es más viable adquirir un nuevo televisor cuando ocurren estas situaciones, pero esto no es más que una estrategia para vender, ya que adquirir nuevas tiras de led OEM e instalarlas no es un proceso tan complejo como lo pintan.

¿Es viable cambiar las tiras de led OEM? En Arréglatelo, sus profesionales aconsejan que es más económico cambiar las tiras de un televisor que comprarse uno nuevo. Por ejemplo, al ingresar en su web, se pueden comprar por 34,58 € el kit de tiras led para un televisor LG de 50 pulgadas. Además, estas pueden ser instaladas por uno de los talleres que tienen convenio con la empresa, mientras que adquirir un dispositivo con estas propiedades ronda los 400-500 €. Con 40 €, se podría reacondicionar por completo cualquier televisor.

Arréglatelo ofrece muchos remedios para recuperar aquellos dispositivos que presentan fallos. Su especialidad está en el servicio técnico y de reacondicionamiento de dispositivos electrónicos (telefonía, tabletas, ordenadores, auriculares y consolas). En su página web oficial, la empresa también dispone de un catálogo muy completo de repuestos electrónicos e informáticos, para cualquier persona interesada en consultarlo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.