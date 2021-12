El rol del personal shopper inmobiliario en el proceso de compra de una vivienda, por Buy House Real Estate Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:19 h (CET)

El sector inmobiliario contiene excelentes oportunidades que permiten a una persona conseguir una vivienda cómoda y ajustada a sus necesidades. Encontrar estas oportunidades de oro es trabajo de los agentes inmobiliarios, quienes durante años se dedican al estudio intensivo de este sector en el ámbito financiero, arquitectónico, etc.

Buy House Real Estate es una compañía que ofrece a sus clientes la contratación de un personal shopper inmobiliario para encontrar el hogar que están buscando. Estos se centran en la preselección de viviendas, reducción de tiempo y ejecución de una negociación inmobiliaria efectiva.

Buy House Real Estate: la figura del personal shopper para el sector inmobiliario La decisión de comprar una vivienda no siempre es fácil para las personas debido a que se trata de una inversión a largo plazo y de alto valor. Buy House Real Estate está formada por un equipo de agentes inmobiliarios que ayudará a los clientes en la misión de conseguir resultados eficientes durante la búsqueda de un hogar deseado. A estos profesionales también se les conoce por el nombre de personal shoppers o compradores personales y están comprometidos con acompañar al cliente a lo largo de todo el proceso. Están presentes desde la preselección de la vivienda de acuerdo a las necesidades u objetivos del comprador hasta la ejecución de una negociación efectiva y de precios justos. Estos expertos del sector inmobiliario también se aseguran de conseguir resultados sólidos para sus clientes en el menor tiempo posible. Buy House Real Estate ofrece estos servicios de calidad gracias a que selecciona personal shoppers inmobiliarios que realmente tengan el conocimiento y experiencia que necesita un futuro propietario en España.

Motivos para contratar un personal shopper con Buy House Real Estate Contar con el asesoramiento del equipo de personal shoppers de Buy House Real Estate durante todo el proceso de compra de una propiedad comporta múltiples ventajas para los compradores, ya que cuentan con la experiencia de profesionales que saben dónde encontrar una vivienda que se ajuste a sus deseos. Además, estos tienen conocimiento en el área de ventas y financiamiento, por lo que siempre podrán ofrecer servicios de negociación prácticos y efectivos.

Los agentes de Buy House Real Estate también se encargan de la documentación, las visitas a la vivienda y cualquier otra actividad que permita al cliente ahorrar tiempo y acelerar la compra del que será su nuevo hogar.

Buy House Real Estate pone a disposición de sus clientes los servicios de un personal shopper o comprador inmobiliario, quien les ayudará en el proceso de preselección de una vivienda. Una vez escogida la propiedad, estos también se encargarán de negociar precios justos y económicos, así como de la financiación y obtención de los servicios más favorables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.