Worten utiliza su Marketplace para promover la adopción por el Día de los Derechos de los Animales

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET) Worten utiliza su plataforma de Marketplace para promover, junto con la fundación El Arca de Noé, la adopción de perros por el Día Internacional de los Derechos de los Animales. El día 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales para concienciar en la necesidad de conocer y cumplir dichos derechos. Para ello, Worten colabora con la fundación El Arca de Noé, mediante una acción en su web y sus redes sociales para promover la adopción responsable durante toda la Navidad. Worten de la mano de su agencia VCCP ha puesto en marcha una acción específica con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Animales, que se celebra el día 10 de Diciembre. La acción consiste en integrar dentro de sus plataformas digitales, donde la marca comercializa diferentes productos para el cuidado de las mascotas, perros reales en proceso de adopción, recomendándola como la opción más altruista y más satisfactoria de aumentar la familia y permitiendo, desde su propia web, comenzar este proceso de manera responsable.

Para conseguirlo, Worten cuenta con el apoyo de la fundación El Arca de Noé (FAN), entidad colaboradora de la Comunidad de Madrid, sin ánimo de lucro, con casi 30 años de trabajo en los que han acogido a más de 6.000 animales.

La Fundación El Arca de Noé cuenta con la colaboración de diferentes empresas, profesionales y del Excmo. Ayuntamiento de Morata de Tajuña, que ha hecho posible la cesión del terreno dónde se ubica la Fundación. La presidencia de honor está ofrecida permanentemente a SS.MM. Los Reyes de España y en la actualidad está presidida por la actriz y cantante Alejandra Botto. El Patrono de Honor es el Padre Ángel, y el Patrono por razón de su cargo, el Excmo Alcalde de Morata de Tajuña.

En palabras de Rosa Méndez, Brand Manager de Worten: “Para Worten, es importante ser una marca responsable por eso nos sumamos a aquellos proyectos en los que podemos contribuir con nuestras acciones. Los animales son parte de nuestra familia y nos alegra promover una adopción responsable especialmente en estas fechas.

Según declaraciones de la actriz y cantante, Alejandra Botto, Presidenta de la Fundación El Arca de Noé" En La Fundación El Arca de Noé, trabajamos desde hace ya casi 30 años en la realización de diferentes actividades por el bienestar común de los animales y las personas en diferentes áreas, promoviendo siempre la necesaria relación entre ambos para conseguir un mundo mejor para todos. El apoyo de empresas privadas como Worten es muy necesario para seguir avanzando en la misma dirección. Y nos encanta que desde su RSC apoyen este tipo de causas tan importantes para la sociedad en general. La adopción responsable y el apadrinamiento de nuestros animales acogidos en el centro es fundamental para poder seguir trabajando día a día."

Para Juan Cenoz, Director Creativo de VCCP Spain: "Poder utilizar la creatividad para realizar este tipo de acciones siempre es un placer, y más junto a una marca como Worten"

Sobre Worten

Worten es una referencia en el sector de la distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo, que nace con el objetivo de acercar la tecnología a las personas y hacer más sencilla su vida. Desde hace ya varios años la compañía ha decidido apostar por un proceso de digitalización centrado en su canal online www.worten.es en el que sus clientes pueden disponer de más de un millón de productos.

Fundada en 1996, su éxito se fundamenta en seis compromisos: ofrecer la mejor tecnología siempre, al mejor precio, garantizar la financiación 100% gracias a la tarjeta Worten, un servicio posventa especializado, la devolución fácil hasta 30 días, y atención y asesoramiento personalizados.

Sobre VCCP Spain:

VCCP Spain es una agencia de publicidad que opera en el mercado español oficialmente desde julio de 2012 y que cuenta con un equipo de más de 35 profesionales de perfil multidisciplinar liderado por Javier Suso (CEO), Beto Nahmad (Director Creativo Ejecutivo) y Álvaro Ojeda (Director de Planificación Estratégica).

Pese a su corta vida, VCCP Spain está considerada como una de las agencias más innovadoras y atractivas del mercado español, como lo acreditan los premios obtenidos en sus 7 años de actividad en festivales publicitarios, entre ellos el Festival Internacional de Cannes, donde consiguió ser la agencia española más premiada en su primer año de vida, o los Premios Eficacia, donde ha recibido galardones por los resultados obtenidos con sus clientes, así como El Sol, FIAP, The Cup, Inspirational, CdeC, New York Film Festival, El Ojo de Iberoamérica, Eurobest, Épica, El Chupete, entre otros. Todos estos reconocimientos hicieron que VCCP Spain fuera incluida el top-10 de todos los rankings de agencias en 2013-2014-2015-2016-2017-2018.

