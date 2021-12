¿Qué síntomas provoca la humedad por capilaridad?, por Preactiva Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En las viviendas afectadas por la humedad por capilaridad se pueden apreciar distintas situaciones a simple vista: desprendimiento de pintura en las paredes, manchas húmedas en los tabiques internos e incluso daños estructurales cuando el problema se vuelve crónico.

Ante la presencia de estas situaciones, que son más comunes de lo que parecen, Preactiva dispone de un novedoso sistema Electro-Físico Inalámbrico, con una efectividad del 100%, que ayuda a eliminar y prevenir de una forma definitiva estos daños. El dispositivo está disponible en diversos modelos de acuerdo a la superficie y la cobertura de protección que se necesite.

¿Cómo se produce la humedad por capilaridad? Esta situación se produce cuando el agua y la humedad presentes en la zona de construcción del inmueble ascienden poco a poco por las paredes hasta alcanzar una altura que puede llegar a ser, en ocasiones, hasta de un metro y medio. La porosidad de los muros se convierte en el vehículo para que el agua se eleve y se genere una absorción, generándose lo que se conoce como “subida capilar”. Cuando esta circunstancia se presenta, puede desencadenar un problema con cierta complejidad, ya que esto favorece el deterioro de la infraestructura del inmueble: desprendimiento del revestimiento, descascaramiento de la pintura y hasta daños en la estructura en caso de no atenderse a tiempo.

Para evitar que este problema ocasione el deterioro del inmueble, el equipo de Preactiva elimina y previene la humedad por capilaridad en un período comprendido de 4 a 9 meses, haciéndose visibles los resultados pasados 30 días, gracias a su eficiente sistema Electro-Físico Inalámbrico, que actúa mucho más rápido que otros sistemas del mercado.

Los efectos sobre la salud de la humedad por capilaridad La humedad por capilaridad no solo produce daños evidentes en la infraestructura de una propiedad, sino que puede afectar seriamente la salud de quienes habitan dentro del inmueble afectado. Algunos de los efectos negativos que pueden generarse por la presencia de hongos y mohos causados por la humedad son: alergias, asmas, tos, afecciones del tracto respiratorio, sinusitis, y, en caso de no atenderse a tiempo, enfermedades respiratorias mucho más severas. Las personas mayores, los niños y las mascotas son grupos con sistemas inmunológicos más débiles, son los que generalmente resultan más afectados por este tipo de situaciones.

Desde hace más de 10 años, Preactiva ha estado ayudando a las personas a mitigar los efectos que la humedad por capilaridad ha causado en la salud a través de un sistema de muy fácil instalación, una novedosa tecnología, económica y segura. A través de su web están dispuestos a ofrecer la asesoría necesaria con relación al caso que se presente.

