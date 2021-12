Conseguir el hogar perfecto con los muebles personalizados a medida de Home and Relax Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

A menudo, las dimensiones de un domicilio se convierten en un impedimento para las personas a la hora de decorar su hogar. Lo que para algunas casas es un mueble demasiado pequeño, para otras es demasiado grande como para poderlo colocar en alguna de sus estancias.

En ese contexto, los muebles personalizados a medida son la alternativa perfecta para aquellas familias que no están dispuestas a tener que prescindir de sus muebles favoritos. Para todas ellas, Home and Relax ofrece su larga experiencia en el sector del interiorismo para ofrecerles el diseño de sus sueños.

Proyectos personalizados adaptados a todos los gustos Uno de los rasgos principales de Home and Relax es que realiza proyectos de interiorismo personalizados, acorde a los gustos de cada comprador. Es así como los clientes pueden comprar muebles a medida, dependiendo de su presupuesto, espacio y preferencias de estilo.

El objetivo de la empresa es que la casa pueda amueblarse prácticamente al 100% con productos de su stock. Por este motivo, cuenta con artículos para casi todos los espacios del hogar. Por ejemplo, ofrece sofás, chaise longues y banquetas para el salón, todos ellos personalizables. En cuanto a los comedores, la gran variedad de estilos de las mesas, las sillas, los taburetes y las vitrinas hacen que se adapte perfectamente a cualquier hogar. Además del comedor y la sala, el mobiliario disponible también está pensado para jardines, oficinas y dormitorios.Los cabezales y las bases tapizadas de cama, las mesitas de noche y las cómodas son los modelos más buscados en ese sentido.

Ofertas para ahorrar en la compra de muebles Home and Relax Otro de los factores que convierte a esta compañía en una de las favoritas para propietarios e interioristas son los descuentos de entre el 10% y el 20% que ofrece en algunos de sus modelos, haciendo que la relación calidad-precio sea muy considerable. La comodidad a la hora de comprar es otra de las ventajas de Home and Relax, ya que sus clientes pueden adquirir los muebles tanto en la sede física de la compañía ubicada en Murcia, como desde cualquier rincón a través de la tienda online. Además, realizan envíos a todo el país, incluyendo las Islas Baleares.

Tras más de 30 años de experiencia en el sector, Home and Relax ha ayudado a miles de clientes a encontrar los muebles personalizados a medida perfectos para poder vivir en el hogar de sus sueños, sea como sea su casa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.