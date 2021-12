Remolques para coches para transportar ganado, perros y caballos de la mano de Speedrem Emprendedores de Hoy

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:09 h (CET)

Los remolques para coches son una herramienta muy útil a la hora de transportar animales en caso de viajes. Sin embargo, no solo se trata de adquirir el dispositivo e instalarlo en el vehículo, sino que se deben tener en cuenta una serie de recomendaciones para no poner en peligro su seguridad, además de cumplir las normativas establecidas por las autoridades españolas.

En Speedrem tienen en stock más de 30 referencias de remolques para ganado, perros y caballos; además de ofrecer una asesoría especializada que puede ayudar a la selección del equipo que más se ajuste a las necesidades de los clientes y, a su vez, garantice la comodidad del animal.

Diseños para todas las necesidades Los integrantes del equipo técnico de Speedrem son expertos en áreas específicas del sector, por ello, la empresa no solo se encarga de ventas o alquiler de remolques, sino que también ofrece un servicio de reparación, fabricación y diseño de los mismos. Dependiendo de la necesidad que va a satisfacer la instalación del dispositivo, los técnicos ofrecen la asesoría en cuanto a las dimensiones, materiales y estructuras específicas, y en caso de no tenerlo en el inventario, realizan un diseño personalizado que se ajuste a los requerimientos.

En su stock tienen disponibles remolques para transportar animales como ganado, perros o caballos, elaborados con materiales de alta calidad que garantizan la seguridad de cada especie.

Conscientes de que el remolque es una herramienta de trabajo y de todas las eventualidades que pueden surgir, la empresa garantiza respuestas rápidas en caso de una avería o recambio, siempre enfocados en la satisfacción de sus clientes.

Recomendaciones para transportar animales La movilidad de especies animales por vía terrestre requiere de una estructura sólida, materiales resistentes, fáciles de manejar y que garanticen su seguridad. Es importante que el remolque tenga buena amortiguación, ya que sin este sistema, se provoca el desgaste del vehículo que mueve el remolque y del equipo como tal, sin mencionar la fatiga que produce a los animales. Los diseños deben ser espaciosos y con entrada del flujo de aire para garantizar comodidad y estabilidad a las especies mientras son transportadas.

Por otro lado, el traslado de animales está regulado por normativas de seguridad relacionadas con el enganche del remolque, al peso de la carga, a su longitud y a la sincronización de la conexión eléctrica con el vehículo que lo transporta. De esta información está al tanto el equipo de Speedrem, por ello todos sus sistemas de remolques están adaptados a la regulación vigente de acuerdo a la carga que se desea transportar.

