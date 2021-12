ME Terramar Sitges apuesta por un fin de año utópico de la mano de Marca Condal Emprendedores de Hoy

La mejor forma de olvidar los problemas de los últimos 2 años es despedir el 2021 con una fiesta de espectáculo. La pandemia ha originado una sensación de distopía, por lo que es hora de darle la vuelta y celebrar las oportunidades que brinda el futuro.

Esa es la razón por la cual el hotel ME Terramar Sitges apuesta por un fin de año utópico de la mano de Marca Condal. La agencia se encargará de organizar el festejo para recibir un año nuevo lleno de esperanza y prosperidad.

¿Qué ofrece el fin de año utópico en el hotel ME Terramar de Sitges? El evento, bajo el nombre de Utopic, consistirá en una cena de gala con gastronomía temática. Para amenizar el ambiente, la Nochevieja del 31 de diciembre estará repleta de shows en vivo y espectáculos. La idea es que los invitados tengan sensaciones especiales y que disfruten de una performance totalmente cautivadora y espectacular. También contarán con un repertorio de música para todos los estilos gracias a un set de DJ que ambientará la fiesta toda la noche.

El hotel ME Terramar Sitges apuesta por un fin de año utópico de la mano de Marca Condal, y por ello, las decoraciones serán alusivas a la fantasía y a lo disruptivo. La empresa de coordinación promete a los presentes una inmersión total en una noche mágica. El fondo natural del litoral mediterráneo contrastará con las luces y la tecnología de la fiesta. De tal manera, los invitados tendrán el control en el mundo utópico que se construirá por solo una noche.

¿Cómo se accede al evento de Marca Condal? Teniendo en cuenta el prestigio del hotel, la fiesta es exclusiva y se accede por medio de una lista de invitados. La disponibilidad de la celebración puede ser revisada en la página web de la empresa. A las personas que acudan a la fiesta, se les entregará un cotillón y dispondrán del servicio de cócteles en el bar abierto.

ME Terramar Sitges apuesta por un fin de año utópico de la mano de Marca Condal para ofrecer una reunión corporativa y al mismo tiempo original. El evento demuestra que otras empresas españolas pueden asociarse con la organizadora y lanzar celebraciones similares para sus empleados. Crear un ambiente laboral en donde los trabajadores pueden disfrutar con sus amigos y familiares se convierte en una ventaja a largo plazo.

El fin de año de ME Terramar Sitges será otro caso de éxito de Marca Condal. Cada vez son más los eventos presenciales y virtuales encargados a la coordinadora, gracias al empeño y la originalidad que le ponen a la creación de entornos espectaculares.

