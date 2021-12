​La fe no nos evita sufrimiento alguno, pero… Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:27 h (CET) La fe no nos evita sufrimiento alguno, pero es evidente que bien integrada en la propia vida permite enmarcar todo cuanto nos sucede, por duro que sea, en un horizonte de sentido. La madera de la que estamos hechos los cristianos no es, ni más ni menos, que la madera de la cruz: la cruz que, como nos recuerda el Papa Francisco, es nuestra única y verdadera esperanza, la que nos enseña que en la vida hay ciertamente oscuridad y aparente sinsentido, pero que no todo el mundo es tiniebla.

En la misma cruz hay también victoria, fortaleza para los momentos más humanamente insoportables y un signo luminoso de la victoria de Dios sobre el mal. Creo importante considerarlo durante estos días de Adviento.

