Pleito a las nubes Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:24 h (CET) Necesito asesoramiento legal: ”No sé si ponerle un pleito al sol, o a las nubes”. Llevamos décadas, ¿Qué digo décadas? Yo diría que milenios. En que los fines de semana las predicciones del tiempo son malas y esto hay que ponerle termino. ¡Que no jueguen conmigo que yo cuando me pongo, me pongo!

A ver:” Yo comprendo que unos día tiene que llover y otros hacer sol y esto es bueno para el campo, los ríos y embalses, hasta ahí llego. Lo que no entiendo es, precisamente, por qué tiene siempre que llover en domingo, o en días festivos ¡qué casualidad, oye! Parece que sea una conspiración de los elementos para fastidiarme el fin de semana y esto no lo consiento.

Dice un refrán que se presta a malas interpretaciones:” Nunca lleve a gusto de todos”. Y esto es una sandez porque no creo que haya desgracias que le guste a nadie. ¿Qué más le daría a las nubes guardarse el agua para los días laborables, ¡eh, eh!? No creo que a los cumulo-nimbos les saliera un forúnculo en salve sea la parte debido a la contención. Aunque dicen que cuando llueve es que las nubes están haciendo pipí, a estas alturas y como somos tan listos, ya sabemos que las nubes carecen de las partes necesarias en donde suelen salir esta clase de granos.

