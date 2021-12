​Por desgracia Jesús Domingo Martínez, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:21 h (CET) Este bienio, han pasado dos años desde las últimas elecciones generales, ha supuesto una pérdida de calidad democrática, con el intento de los socios de Sánchez de desgastar a la Corona, con la ambigüedad en la relación con los independentistas y la pretensión de controlar al Poder Judicial.

Tengo la sensación de que la ciudadanía asistimos sorprendidos al empeño de imponer una serie de leyes con efectos perniciosos para la vida común, como es el caso de la eutanasia, de la sectaria Memoria democrática y una ley de educación sin el más elemental consenso.

Y es que España se merece un Gobierno que tome en sus manos el servicio al bien común y que respete el marco de convivencia que ha servido para generar prosperidad y libertad. Por desgracia, no se atisba ningún cambio en esa dirección. Pienso que es importante recordarlo hoy que celebramos el Día de la Constitución.

