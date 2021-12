¿Cómo vencer al temor, al pesimismo? Con la cruz y el sagrario

Hay muchas personas en la situación actual con temor, pesimismo, inquietud, sin esperanza, no hay nada claro, etc. pero las quiero manifestar que su situación puede cambiar. El infinito Amor de Dios por el hombre que creó a su imagen y semejanza, se muestra con plenitud con el envío de su Único Hijo para librarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo, y así lo vemos clavado en la Cruz, muere por nosotros para que nosotros tengamos Vida, no una vida material, sino una participación de la Vida Divina que cambia radicalmente nuestra vida y nos da una fe, una seguridad, paz, esperanza e ilusión y nos sentiremos amados por Dios al cual veremos tal cual es en la vida eterna.

Pero como su Amor por el hombre es infinito, para no dejarnos solos, además quedó su Divino Hijo verdadero Dios y verdadero Hombre en el sagrario; allí está Vivo y Presente, esperando tu visita. Puede ser que no entiendas bien estas frases tan alentadoras y esperanzadoras, pero haz la prueba, visítalo, estate un rato con El, no tengas prisa, verás como cuando acabe la visita sentirás una paz y un sosiego con los cuales enfrentarás tu vida con esperanza e ilusión. Es bien sencillo y además gratuito y no tienes que pedir cita previa.

Ánimo, no demores la visita y si no puedes hazlo desde tu casa. Cristo sigue clavado en la Cruz y Vivo en el sagrario, y sigue esperándonos porque nos ama y quiere que creamos en El. No lo dudes, SOLO EL TE PUEDE DAR LA PAZ, LA ILUSION, LA ALEGRIA Y LA SEGURIAD DE ALCANZAR LA VIDA ETERNA.