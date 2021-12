Los sabios son invisibles Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:15 h (CET) Para medir cualquier cosa es necesario tener una regla graduada. De esa manera podemos saber cuánto tiene de alto, largo y ancho. Pero, ¿Cómo medimos la sabiduría? Decimos que un animal o una persona son inteligentes, en base a nuestra propia medida. Así pues, si una rata es capaz de llegar a la comida después de superar una serie de laberintos, decimos que las ratas son inteligentes. De la misma manera, si una persona consigue sacarse uno o varios doctorados, también decimos que esa persona es inteligente.

Pero, a los sabios que en el mundo han sido, nadie los identificó en su tiempo ¿Qué pasó? De hecho, a muchos de ellos los matamos por decir o hacer cosas que no comprendíamos. Aunque, bien es verdad que más tarde lo reconocimos y lamentamos y eso dice mucho en nuestro favor. No tengo la menor duda de que hoy día pululan por nuestras ciudades, pueblos, aldeas..., sabios anónimos que a diario crucificamos. Si por casualidad es usted es uno de ellos, consuélese sabiendo que pasados unos años, nos arrepentiremos al reconocer nuestro propio error. Por desgracia, solo un sabio reconoce a otro: esa es la medida. Y mientras tanto y como producto de su insumisión a los grupos sociales, todo son escarnios.

Noticias relacionadas José María Carrascal y el fútbol Fue durante ocho años corresponsal en Alemania de los diarios Pueblo y Diario de Barcelona y otros diez años de corresponsal del diario Pueblo en Nueva York Serrat Cuando le escuché el pasado martes hablando de los mayores como algo bastante lejano, me sentí joven por un momento ​La fe no nos evita sufrimiento alguno, pero… Jesús D Mez Madrid, Gerona Pleito a las nubes Venancio Rodríguez Sanz ​Por desgracia Jesús Domingo Martínez, Girona