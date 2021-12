​Necesitamos una ecología integral Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:09 h (CET) Toda “acción urgente, valiente y necesaria para alcanzar los objetivos del acuerdo de París de forma coordinada y responsable”, ha insistido el Papa, debe ser una prioridad para un mundo en el que con la pandemia hemos aprendido que no tenemos alternativa válida si no apostamos por un futuro donde “los comportamientos cotidianos y las inversiones económico-financieras puedan salvaguardar verdaderamente las condiciones para una vida digna de la humanidad de hoy y de mañana en un planeta sano”.



Este mensaje está en continuidad con lo recogido en su encíclica Laudato Sii sobre el cuidado de la creación. Un mensaje que está lejos de las corrientes de pensamiento y de acción que pretenden un modelo de lucha contra el cambio climático en el que se diviniza a la naturaleza y se sitúa al ser humano como el principal problema. Como han repetido los últimos papas, necesitamos una ecología integral que coloque a la persona, con toda su dignidad, en el centro de los esfuerzos para cuidar la casa común.

