viernes, 10 de diciembre de 2021, 08:06 h (CET) La lista de mártires de la ciencia es larga. La cárcel, el exilio, la exclusión social e incluso la muerte han sido los destinos de muchos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, cuyo único crimen fue el de pensar distinto a la mayoría (en ocasiones por motivos religiosos).

Una característica básica de cualquier científico e innovador que se precie. Curiosamente, en muchos casos los asesinatos y las ejecuciones tuvieron su origen en motivos políticos o por las convicciones religiosas de los afectados. Sus teorías científicas fueron una simple excusa para provocar la caída de personajes que resultaban una molestia por sus ideas.

Estas mentes, algunas famosas y otras casi desconocidas, merecen por ello ser recordadas: Jesús, Hipatia, Miguel Servet, Sócrates, Giordano Bruno, Lucilio Vanini, Daniel McFarlan Moore, Martin Luther King, Ernest Gibbins, Dian Fossey, Voltaire, Galileo, Nietzsche, etc. Aún hoy existen héroes anónimos que de algún modo pagan la osadía de hacer lo que es justo.

Extraña sociedad es la que devora a sus mejores hijos y aplaude a los más corruptos. Pero ¿qué se puede hacer? En mi opinión, la respuesta está en el ejemplo que nos dieron los mártires que acabo de mencionar. Es algo que a la sociedad le cuesta comprender porque está en otra escala de valores. Y es: "El triunfo de vencer al mundo".

