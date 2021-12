Camperizar fácilmente un coche con una tienda de techo de Foxcamper Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de diciembre de 2021, 19:00 h (CET)

Para los aventureros, no hay mejor diversión que salir a recorrer las carreteras, disfrutar del paisaje y dormir al aire libre. Por este motivo, para todos ellos una tienda de techo es uno de los mejores regalos que pueden obtener y aunque antiguamente solo eran utilizadas para el mundo 4X4, las tiendas de techo de Foxcamper se pueden instalar actualmente sobre cualquier coche para disfrutar del camping.

Foxcamper es una tienda que ofrece a sus clientes las mejores y más novedosas marcas de tiendas de techo para coches. Cuentan con un espacioso showroom, donde muestran en detalle los productos que venden para camperizar fácilmente un coche con una tienda de techo.

Camperizar el coche con las tiendas de techo de Foxcamper Puede que muchas veces cuando las personas piensan en instalar una tienda de techo en su coche les haga dudar el tema de los precios, de la factibilidad por el tipo de vehículo que tienen y hasta suelen pensar en lo difícil que será instalar una. Sin embargo, la verdad es que hay muchos diseños que fácilmente se adaptan a cualquier vehículo.

Foxcamper es una tienda que ha lanzado al mercado una gran gama de tiendas de techo de las mejores marcas, con diseños novedosos y ajustados a las diferentes necesidades del vehículo. Además, venden los accesorios necesarios para garantizar una completa experiencia de camping.

En el Showroom de Foxcamper, los clientes, además de ver los diferentes modelos, podrán disfrutar de un asesoramiento completo en cuanto al tipo de tienda de techo que mejor le convenga a su vehículo. Además, ofrecen un servicio gratuito de montaje que permite camperizar el coche con la tienda de techo que haya elegido.

¿Por qué camperizar el coche con una tienda de techo? Las tiendas de camping tradicionales suelen ser engorrosas en el momento de instalarlas. Además del trabajo que requieren, ocupan espacio y necesitan de otros accesorios. Sin embargo, el montaje de las de tiendas de techo que ofrece Foxcamper no suele llevar más de un minuto. Solo basta con desplegar la escalera, subirla y abrir la tienda. Y todo de forma automática.

Estas ayudan a maximizar los espacios dentro del coche, ya que su traslado se realiza sobre el techo, dejando el espacio interno libre para llevar otros utensilios necesarios para acampar. Una tienda de techo, realmente, es una buena inversión para aquellos a quienes les encanta disfrutar del aire libre y aventurarse a nuevos caminos.

Las personas que deseen adquirir una tienda de techo o cualquier otro de los productos de Foxcamper pueden entrar en su página web y conocer su catálogo completo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.