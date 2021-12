El visado y residencia para emprendedores, un servicio estrella de Migrow Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de diciembre de 2021, 18:20 h (CET)

Existe un permiso de residencia especial en España para quienes busquen iniciar un negocio en el país. Se trata del visado para emprendedores, que otorga un permiso durante un período inicial de 2 años para aquellos ciudadanos no comunitarios que empiecen un emprendimiento en territorio español.

Para ello, el despacho de abogados Migrow, especialista en el área de extranjería, brinda servicios legales para emprendedores que necesiten obtener un visado o cualquier otro tipo de asesoramiento vinculado a la instalación de su negocio.

El primer requisito necesario para obtener el visado de negocios emprendedores es que el proyecto empresarial sea considerado, según consta en la denominada Ley de Emprendedores aprobada en 2013,“innovador”. Esta consideración se obtiene a través de un informe que emite el propio Gobierno dentro del propio procedimiento. El uso de tecnología suele ser un factor importante para que sea aceptado como “innovador”. Para todo ello, hay que elaborar un Plan de Negocio que será básico para conseguir los objetivos esperados.

Este tipo de visado se puede convertir en una autorización de residencia para un período de vigencia de 2 años, el cual es renovable y se puede obtener mientras la persona está en España en situación de legalidad administrativa, esto es, que esté dentro del período de estancia legal o sea titular de cualquier otro estatus que le permita permanecer en España. Esta vía para emprendedores cuenta con el beneficio de cierta laxitud en sus condiciones y está previsto para alguien que puede comenzar su negocio desde cero y de forma individual o bien trayendo a España el negocio que ya lleva a cabo en otro país y puede hacerlo mediante una empresa con otros socios. Es necesario fijar la inversión que se pretende realizar y contar con medios económicos suficientes para ponerlo en marcha, es decir, no es necesario disponer al inicio de todo el capital previsto como inversión ni tampoco es obligatorio tener que contratar empleados. Simplemente, el proyecto debe plasmar esa previsión y mostrar la capacidad para llevarlo a cabo.

Este procedimiento tiene la particularidad de que se puede llevar a cabo personalmente o también mediante representante legal, por lo cual Migrow y su equipo de profesionales llevan a término todos los pasos en representación de sus clientes y sin que estos tengan que estar en España o desplazarse a ningún lugar. Incluso la empresa puede recoger los visados en nombre de sus clientes. Además, el visado de emprendedores permite que la persona que va a iniciar el negocio se traslade junto a su familia directa, o sea, cónyuge e hijos menores de 18 años, o bien mayores de esta edad y progenitores, siempre que convivan o dependan del emprendedor.

Requisitos para quienes buscan iniciar una empresa en España Quienes solicitan la residencia estando ya en España deben estar en alguna de las situaciones comprendidas por la ley. Si están en situación de irregularidad administrativa, no será posible obtenerla. Además, la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) impone otras condiciones para quienes aspiran a conseguir la residencia para emprendedores.

Lo primero será corroborar la solvencia personal del solicitante a través de la presentación de un curriculum vitae, en el que se deben demostrar estudios o experiencia laboral acordes al proyecto empresarial. Como se puede imaginar, cuanta más preparación y experiencia se tenga más fácil es alcanzar una resolución favorable.

Pero será el plan de negocios el que deberá incluir datos económicos y de mercado sobre el producto o servicio al que se va a dedicar el emprendimiento y una proyección financiera que explicite las fuentes de financiación del proyecto, el documento clave. En Migrow, saben esto y por ello enfocan desde el primero momento sus servicios a la elaboración de este documento y para que sea lo más completo posible. Todo ello será bajo la dirección de Manuel Felipe Garoña Toresano, abogado especialista en extranjería, con más de 20 años de experiencia y resultados acreditados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Camperizar fácilmente un coche con una tienda de techo de Foxcamper Los servicios de Migrow, el abogado de extranjería en Huelva para toda España Comprar colchón en BioSalud, colchones desarrollados con materias primas y recursos renovables El visado y residencia para emprendedores, un servicio estrella de Migrow Opiniones Mugendo, una de las mejores opciones para la práctica de artes marciales