Impresión de catálogos de calidad con Marcaprint Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

Los catálogos impresos, a pesar de la creciente digitalización de todas las actividades comerciales, continúan siendo un medio importante para dar a conocer los servicios y productos de una compañía. Asimismo, potencian tanto el valor de una marca como su capacidad de comunicación.

La imprenta online Marcaprint se caracteriza tanto por un excelente servicio como por muy buenos precios. El trato es personalizado y los plazos de entrega se ajustan a las necesidades de quien requiera el trabajo de impresión.

Diferenciar a una marca con catálogos de gran calidad En un mundo en el que, prácticamente, toda la información se maneja a través de pantallas, la impresión de catálogos en papel transmite prestigio y credibilidad. La posibilidad sensorial del objeto impreso no la tiene lo virtual.

Marcaprint brinda servicios de impresión para todo tipo de empresas, como pymes del sector mobiliario, textil o industrial, que busquen resaltar los productos que fabrican. La impresión del catálogo es económica y de alta calidad. Además, puede acompañarse con otros productos accesorios, como tarjetas de visitas o papelería corporativa.

La firma cuenta con un departamento de diseño, integrado por especialistas en catálogos y revistas, que revisan la maquetación de los archivos para detectar cualquier incidencia que pueda afectar al resultado final. Así es como revisan la paginación, el uso de sangrías y la calidad de las imágenes, para que todo se corresponda con una alta calidad de impresión.

En Marcaprint, la calidad no debe estar reñida con el precio. De esa manera, la marca es capaz de trabajar para pequeñas empresas y también para multinacionales, como Leroy Merlin o Ikea.

En este contexto, Marcaprint obtuvo varios premios por el diseño e impresión de revistas, catálogos y libros de fiestas. Por otro lado, para trabajos complejos, la empresa ofrece una prueba de color que el cliente valida antes de la impresión general.

¿Cuáles son las opciones y los plazos de entrega de los catálogos que ofrece Marcaprint? La confección de catálogos presenta una serie de opciones y pasos a seguir. Lo primero es el tamaño. Los más utilizados son los formatos A3 y A4, pero todo se puede personalizar. Después, es necesario decidir el número de páginas y el tipo de papel, tanto para la portada como para el interior. El acabado de la portada y el encuadernado también presentan múltiples variantes, desde las más económicas hasta las más durables y lujosas.

En Marcaprint, se pueden solicitar trabajos con carácter urgente. De todas maneras, los plazos normales no tardan más de 4 o 5 días laborables o menos, si la impresión es digital y el encuadernado es sencillo.

Para contar con catálogos que realcen el poder de comunicación de una marca, es fundamental recurrir a un servicio profesional como el de Marcaprint, que garantiza una muy alta calidad a un precio accesible.

