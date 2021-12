Las gafas de sol New Elite, alta calidad para la vista ‘made in Spain’ Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 17:52 h (CET) La firma granadina cuenta con una amplia gama de modelos de gafas de sol de marca propia y fabricadas en nuestro país En su apuesta por la garantía que ofrecen los productos españoles, New Elite cuenta con una marca propia de gafas de sol con una gran diversidad de modelos fabricados en España en su mayoría y en Italia en segunda instancia. Este hecho provoca que las gafas sean de una muy buena calidad y compitan de tú a tú con el resto de firmas convencionales gracias a un abanico de precios muy competitivo.

Dado que en la variedad está el gusto, New Elite propone modelos para cualquier tipo de usuario de gafas de sol. En cuanto a los materiales, las hay metálicas, de pasta o acetato; con respecto al diseño, pueden ser hexagonales, redondas, de tipo Lennon, rectangulares, cuadradas y de ojo de gato. Por supuesto, ni que decir tiene que todo ello culminado con un amplio surtido de colores.

En el apartado de las lentes New Elite también marca la diferencia; están fabricadas con cristal mineral, un material de alta calidad que asegura la durabilidad y la resistencia de las gafas con el paso del tiempo. Además, muchos modelos incluyen igualmente almohadillas anti-alérgicas que se pueden adaptar fácilmente a la nariz para una mayor comodidad del usuario. Y, para rematar, como protección, una funda de microfibra que sirve tanto para limpiar como para guardar las gafas de sol.

Pioneros en el sector con origen granadino

New Elite nació en 1992 con sus primeras dos aperturas en Granada y Málaga capital. Desde ese momento, se convirtió en la primera tienda que vendía gafas de sol en España, pues hasta el momento se vendían exclusivamente en ópticas. El popular barrio del Zaidín vio cómo poco a poco el éxito de New Elite fue en aumento gracias a su propuesta novedosa tras la idea de negocio surgida de los dos socios primitivos de la marca.

Tal fue el éxito que, en pocos años, New Elite consiguió asentarse en la sociedad granadina y fue expandiendo su área de influencia con nuevas aperturas: en 1995, en Plaza de Gracia; en 1997, en el Centro Comercial Neptuno y en 1999, en la galería comercial del antiguo cine ‘Aliatar’, todas ellas en el centro de la capital.

A partir de ahí, se produjeron tres aperturas más: una en Borreguiles, Sierra Nevada, convirtiéndose en la tienda más alta de Europa, a más de 2.700 metros de altitud; otra, en el Centro Comercial Serrallo Plaza y, por último, una más en la Calle Recogidas, también en el centro neurálgico de Granada.

Además de proponer una marca propia de enorme calidad, la tienda online de New Elite también ofrece modelos de gafas de sol de las principales marcas del sector con diversidad de estilos y precios para todos los bolsillos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.