Ecoforest gana el proyecto HORIZON 2020 en una dura competición

jueves, 9 de diciembre de 2021, 17:20 h (CET) El proyecto PROBONO (Enfoque centrado en realizar edificios innovadores energéticamente eficientes en barrios verdes sostenibles y conectados) ha sido seleccionado entre 115 propuestas de proyectos para la convocatoria LC-GD-4-1-2020 del Programa Marco Horizonte 2020: Construir y renovar de forma eficiente en cuanto a energía y recursos. El proyecto está oficialmente en marcha a partir de ahora La ambición de conseguir edificios sostenibles y ecológicos en toda Europa se ha topado con una serie de obstáculos (por ejemplo, los relacionados con los elevados costes iniciales de construcción, el acceso al capital, las actitudes sociales, la falta de información, la experiencia y los incentivos). Para responder a los retos relacionados con el mercado de la construcción ecológica, el proyecto PROBONO Horizonte 2020 prevé una industria europea de la construcción centrada en las personas y que trabaje en armonía con las empresas inversoras. Aquí, las entidades públicas y los ciudadanos están involucrados con el propósito de crear edificios y barrios verdes escalables, sostenibles y viables, energéticamente positivos y con cero emisiones de carbono.

La ambición del proyecto es proporcionar soluciones validadas para el diseño, la construcción y el funcionamiento de edificios nuevos y/o readaptados de energía positiva y cero contaminación como parte del desarrollo de barrios verdes sostenibles. Este tipo de barrios se pondrá a prueba en seis estados de la UE donde se establecerán los laboratorios de PROBONO.

Los laboratorios estarán vinculados a los planes ecológicos de empresas y municipios. Más concretamente, los seis laboratorios de PROBONO incluirán dos laboratorios a gran escala en (Madrid y Dublín) y cuatro laboratorios que representan a las empresas que promueven la transición de los edificios y barrios verdes (Oporto, Bruselas, Aarhus y Praga).

Para lograr su objetivo, PROBONO proporcionará cinco puntos para la aceleración de la transición, relacionados con:

Planificación estratégica

Compromiso social y apoyo a la innovación

Energía verde

Construcción y renovación

La digitalización para el proceso de inversión basado en datos y la optimización de recursos Integrando a todos los partners y repartiéndolos en seis laboratorios de gran impacto, centrados en las sociedad, PROBONO mostrará cómo pueden aplicarse las innovaciones tecnológicas y sociales relacionadas con los edificios y los barrios verdes.

Con un enfoque en la sostenibilidad y buscando ampliar el interés de la sociedad por la creación de barrios de cero emisiones, el proyecto aprovechará la digitalización y la tecnología en beneficio de la sociedad. Por último, para potenciar la adopción a gran escala y la creación de normas, PROBONO contribuirá con recomendaciones políticas basadas en pruebas, estandarización de acciones y sólidas estrategias comercialización.

Suministro de equipos de bombas de calor

El papel principal de Ecoforest en este proyecto es proporcionar los productos y la tecnología (bombas de calor) para satisfacer todas las demandas térmicas del proyecto (calefacción, refrigeración, ACS, calentamiento de piscinas, etc.) e incluso la tecnología para hibridar de forma única (tecnología patentada) las bombas de calor con instalaciones fotovoltaicas u otro tipo de energías renovables, consiguiendo acercar el proyecto al concepto de edificio de cero consumo.

La ambición de Ecoforest, como fabricante de sistemas de climatización renovables, dentro del proyecto PROBONO es colaborar y ayudar en el proceso de cambio hacia una sociedad más ecológica y responsable con el medio ambiente. Poniendo además a disposición del proyecto su oficina técnica, productos y tecnología (bombas de calor) para satisfacer todas las demandas térmicas del proyecto.

Consiguiendo, con la incorporación de estas tecnologías más eficientes y verdes, un mayor compromiso con el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y aprovechar la energía que proporciona el planeta.

El proyecto cuenta con la participación de 47 socios de 15 países diferentes, con una duración de 5 años (2021-2026). Su presupuesto total es de 25.252.011 euros y recibirá una financiación de la UE de 20.158.449 euros.

Este proyecto recibe financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101037075.

La información y los puntos de vista expuestos en este comunicado de prensa son los del autor o autores y no reflejan necesariamente la opinión oficial de la Unión Europea. Ni las instituciones y organismos de la Unión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser considerados responsables del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

