Signaturit refuerza su crecimiento e incorpora tres nuevos talentos a su equipo de dirección

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:44 h (CET) Beatriz Cabrera, Alexandra Lung y Ainara Ayala aportarán su experiencia con el fin de ampliar las capacidades del Grupo Signaturit y consolidar el liderazgo de la empresa tecnológica en el sector de los proveedores de servicios de confianza Signaturit, empresa tecnológica española líder en servicios de confianza para la firma electrónica, las comunicaciones electrónicas certificadas y la identificación digital, mantiene su tendencia de crecimiento y anuncia la incorporación de Beatriz Cabrera como vicepresidenta de Partners y Alianzas Globales, de Alexandra Lung como vicepresidenta de Producto y de Ainara Ayala como vicepresidenta del departamento de Customer Success.

Con el objetivo de consolidar la etapa de éxito que atraviesa el grupo tras su unión con Ivnosys y, más recientemente la incorporación al grupo de la francesa Universign, la empresa se desmarca de sus competidores con la incorporación de tres nuevos talentos que suman al haber del grupo su amplia experiencia en el sector tecnológico y empresarial.

Las tres profesionales se incorporan a la compañía aportando su amplia experiencia, especialmente en el ámbito internacional, una pieza clave para consolidar la red de alianzas y expansión territorial de Signaturit. De esta forma, la compañía se acerca más a cumplir el objetivo de impulsar resultados comerciales positivos, al tiempo que se fortalecen las relaciones con clientes.

Beatriz Cabrera, ingeniera en Telecomunicaciones por la Universidad Ramon Llull y MBA por el Manhattan College, se une al equipo de Signaturit como nueva vicepresidenta de Partners y Alianzas Global. Beatriz es ejecutiva internacional con una experiencia de más de 30 años en el mercado IT Global y, en concreto, en grandes empresas multinacionales de software -como Sage o CA- en donde ha desarrollado su pasión por implementar y hacer crecer el siempre necesario canal de partners.

Por su parte, Alexandra Lung, nueva vicepresidenta de Producto, ha formado parte de distintos rankings reconocidos en el sector, como el Top 25 de influencers de Producto por PLA en 2021, Mujeres a Seguir por Elite Business en 2019, y el Top 50 Women in Product Europa en 2018. Alexandra entrenará a los equipos de producto de la empresa para aplicar las mejores metodologías para construir una marca exitosa y pondrá a disposición de la plantilla su amplio conocimiento en la definición de estrategias de producto.

Finalmente, Ainara Ayala asumirá la vicepresidencia de Customer Success, un departamento clave para impulsar el crecimiento de la empresa a través del éxito del cliente. Así, tomará el liderazgo de estrategia y de operaciones para el desarrollo de programas de mejora continua de procesos, implementación de nuevos productos y transformación empresarial. Ayala cuenta con más de 15 años de experiencia en empresas como Accenture, DirectLine y Cigna. Además, tiene una amplia formación internacional, habiéndose formado en la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Beijing.

“Nos complace dar la bienvenida a Beatriz, Alexandra y Ainara al equipo”, ha declarado Sergio Ruiz, nuevo co-CEO de Signaturit, quien ha añadido que “sin duda, se trata de un paso adicional dentro del fuerte crecimiento de la empresa. Gracias a la amplia experiencia de estas tres profesionales, Signaturit se consolidará aún más como empresa líder de firma electrónica y servicios de confianza cualificados.”

