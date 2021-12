Miren Azurmendi realiza un viaje por el placer y el amor en su nueva novela 'Cuando te conocí' Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:17 h (CET) La escritora manifiesta la importancia de la búsqueda de la identidad personal y de la felicidad propia por encima de los dogmas políticamente correctos, impuestos por la sociedad, en esta sugerente y sensual obra La escritora Miren Azurmendi presenta su nueva novela Cuando te conocí (editorial Tregolam). En esta obra, Julene, una abogada que se siente estancada tanto en su vida personal como en la laboral, decide romper con la monotonía saliendo de fiesta con su amiga Ainhoa. Entre salida y salida, tendrá noches apasionadas con distintos hombres que siguen sin llenar ese vacío hasta que conoce a Josu, un atractivo bombero que propiciará el debate interior entre mantener su vida como hasta ahora o si merece la pena dejarla atrás y entregarse a la aventura con él.

La autora sumerge a los lectores en esta apasionante novela erótica en la que la lujuria y el amor van de la mano. Las calles del País Vasco son la ambientación elegida por Miren Azurmendi para narrar la emotiva historia de Julene y Josu, homenajeando así a su tierra natal.

«Es mi particular tributo a mi tierra. Me siento muy afortunada de haber nacido y crecido aquí, no se me podría ocurrir un mejor escenario para esta historia de amor».

El desarrollo de las relaciones entre los personajes es fluido y muy realista. La escritora consigue llevar al lector a ese ámbito de cotidianidad que podría encontrarse en las calles de su ciudad.

Destacan la relación de Julene y Ainhoa, su mejor amiga quien disfruta sin tapujos del sexo; Julene y Asier, su novio durante diez años a quien siente que debe abandonar, aunque una parte de ella se muestre todavía reticente; Julene y Víctor, un joven con quien tiene una apasionada noche y por quien termina despreciando a los hombres por el trato recibido, y la de Julene y Josu, el bombero gracias al que comprobará que las relaciones se basan en el amor, la confianza y el respeto mutuos.

La autora crea una protagonista que rompe con los estereotipos de la mujer perfecta. El conflicto interno entre hacer lo correcto o anteponer su felicidad, pese a que haya gente que salga dañada, es una constante a lo largo de la historia. El dilema se convierte en una espiral dual que entierra las prescripciones sociales establecidas y recorre el camino del pecado y del placer hasta converger en el de la felicidad.

«Julene es una mujer muy rica en matices. A lo largo de la historia se va descubriendo a sí misma. Ello le lleva a comportarse como lo hace. Que sea contradictoria es la consecuencia natural de su devenir personal y me permite jugar con las emociones para ahondar en la historia, enfocar la atención del lector y emocionar».

La escritora expone una novela verosímil en la que refleja las injusticias que se siguen perpetuando en la sociedad actual, e incide para ello en temas profundos y sensibles como la anorexia, las violaciones o la violencia de género. Con un estilo directo, enérgico y natural, Miren Azurmendi crea el cóctel perfecto para esta gran novela: unos personajes contradictorios, una trama ágil y sensual con un toque de oscuridad y un viaje hacia la búsqueda de la identidad personal y de la autoestima que encauza todo el hilo narrativo.

Los lectores empatizarán con la historia de Julene y su lucha personal entre hacer lo políticamente correcto o dejarse llevar y seguir su instinto femenino en un agitado torbellino de emociones. En el aprendizaje de la protagonista, los lectores hallarán una lección propia que los acompañará durante un largo tiempo y que podrán extrapolar a su vida personal.

«Me inspiré en retazos de experiencias propias y de personas muy cercanas que me han llevado a la introspección. Somos un reflejo de nuestras emociones y desde la dualidad debemos construir nuestra historia personal. Cuando te conocí es un ejemplo de ello que toma mucho de mí».

Ciertamente, una propuesta inteligente y sensual que demuestra que vale la pena arriesgarlo todo por amor, especialmente por el propio.

La novela de Miren Azurmendi ya está disponible en las librerías para aquellos lectores que busquen volver a creer en el amor.

