AF Innovación cumple 10 años apostando por la innovación en España Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:18 h (CET) La compañía gestiona anualmente una cartera de más de 300 proyectos de I+D+i, con un crecimiento acumulado del 70% de sus ventas en dos años y ya ha conseguido más de 100 millones de euros en subvenciones directas para sus clientes en toda España AF Innovación, firma de consultoría especializada en el campo de la innovación, cumple 10 años desde que Miguel Ángel Ortega, su socio fundador, constituyera la empresa con el objetivo de poner en práctica todo el conocimiento y la experiencia adquirida durante más de 20 años en las principales empresas del sector.

Origen: Experiencia en Innovación

A lo largo de este tiempo, AF Innovación ha logrado consolidarse como empresa referente en el sector de la consultoría de incentivos públicos para la innovación empresarial, gestionando anualmente una cartera de más de 300 proyectos de I+D+i, a través de un equipo de 30 ingenieros multidisciplinares, que trabajan en sus cinco sedes principales a nivel nacional.

Para desempeñar su labor, AF Innovación cuenta con un sólido equipo de consultores expertos y senior que aportan un gran valor añadido a sus clientes y que se caracteriza por la búsqueda de la calidad y la excelencia en cada proyecto, fruto del conocimiento y la metodología desarrollada.

Desde su constitución, la empresa ha obtenido más de 100 millones de euros de subvenciones para sus clientes, que han servido para apoyar y fomentar de manera directa las inversiones en I+D+i en nuestro país.

Apuesta por la tecnología y la especialización

Esa experiencia y especialización es la que le ha permitido a AF Innovación situarse en la vanguardia del sector de la consultoría de los incentivos a la innovación y generar doctrina en la normativa vigente, como por ejemplo en relación al criterio de la recuperación de las inversiones en tecnología realizadas hasta 18 años atrás, a efectos de obtener importantes beneficios fiscales para las empresas.

Además, AF Innovación está altamente especializada en el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde su fuerte es obtener importantes incentivos y beneficios económicos para proyectos tecnológicos, que van desde meras implantaciones de programas de Gestión o ERPs hasta los más innovadores desarrollos informáticos.

La dilatada trayectoria el sector de Incentivos Públicos a la Innovación y la especialización en el Sector TICS permiten a AF Innovación recuperar vía subvención o ingreso directo para sus clientes el 100% de lo invertido en el Área de Informática y Telecomunicaciones, tanto en lo relativo a inversiones pasadas, como presentes y futuras.

Asesoramiento sobre estrategias de localización de inversiones tecnológicas a startups y empresas nacionales

La estrategia de localización de las inversiones tecnológicas por parte de las empresas, tanto de startups como de empresas innovadoras, es un aspecto clave a la hora de conseguir grandes retornos económicos para dichas inversiones y esto determina que puedan ser más competitivas a nivel global.

En este sentido, AF Innovación atesora una experiencia a nivel nacional que le permite garantizar a sus clientes los máximos retornos para sus inversiones TICS e innovadoras. Actualmente asesora a múltiples empresas de base tecnológica, fondos de inversión tecnológicos y a diversos clusters de innovación sobre las estrategias más adecuadas para cada proyecto de inversión.

La decisión sobre donde ubicar instalaciones, contratar personal de I+D+i, constituir sociedades o centros de trabajo determinará la intensidad del retorno a obtener para empresas jóvenes necesitadas de fondos y puede ser un aspecto clave para su supervivencia en un entorno global extremadamente competitivo y ahí cobran gran valor los servicios que ofrece a este respecto AF Innovación.

Crecimiento de los Fondos para la Innovación

La Unión Europea tiene muy claro que, en la apuesta competitiva a nivel global, la clave está en la I+D+i, y a tal efecto son crecientes los fondos disponibles para las empresas para realizar este tipo de inversiones.

Una muestra muy evidente son los Fondos Next Generation, que serán un gran estímulo para apoyar las inversiones tecnológicas en nuestro país, pero no hay que olvidar la importancia de otros tipos de fondos disponibles para las empresas y que son desconocidos por la mayoría y que son, por ejemplo, los incentivos fiscales a la I+D+i.

España cuenta con uno de los mejores marcos fiscales de apoyo a la Innovación del Mundo y lo recomendable es que las empresas sean capaces de optar a todos los fondos públicos disponibles para apoyar la I+D+i, lo cual les permitirá ser mucho más competitivas.

La función de AF Innovación es que estas empresas puedan optar a todas esas ayudas posibles europeas y nacionales para apoyar las inversiones tecnológicas, a través de un apoyo global y un ejercicio de asesoramiento completo en función de las necesidades y características de cada compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fernando Garrido, trader con mejores resultados en 2021 en la modalidad copytrading Las gafas de sol New Elite, alta calidad para la vista ‘made in Spain’ Ecoforest gana el proyecto HORIZON 2020 en una dura competición La sostenibilidad, factor clave para seguir creciendo e innovando Asesority consigue condena por usura tras ser desestimada la demanda del banco