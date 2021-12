BaRRa de Pintxos estrena local en Ponzano Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:18 h (CET) La enseña se sitúa en el número 40 de una de las calles más representativas de la gastronomía madrileña BaRRa de Pintxos, la enseña de restauración especializada en pintxos y cazuelas, acaba de aterrizar en la madrileña calle Ponzano con un nuevo restaurante.

La cadena llega al número 40 de una de las arterias de referencia de la gastronomía de la capital con un establecimiento de 170 metros cuadrados y una terraza a pie de calle con capacidad para 16 comensales.

Una alternativa gastronómica para Chamberí que ha logrado convertirse en punto de encuentro y lugar de referencia de esta ambientada zona de ocio, dirigida por un directivo del sector de las comunicaciones y con amplia experiencia en el ámbito de la restauración como franquiciado de otras cadenas y que en esta ocasión apuesta por BaRRa de Pintxos para seguir creciendo en el sector.

El restaurante, que ha generado 10 puestos de trabajo, se suma a los nueve locales que la enseña tiene operativos en nuestro país, cifra que se verá incrementada en los próximos meses con las tres próximas aperturas que tiene previstas a corto plazo.

Y es que desde que comenzó su actividad en el año 2010 BaRRa de Pintxos ha logrado configurar un modelo de negocio diferencial en el competitivo mundo de la restauración en base a un objetivo muy claro: dar un paso más en la cultura y tradición que gira en torno a la cultura del pintxo y el tapeo, para establecer un modelo más sofisticado en el que se mezclan recetas caseras de toda la vida, con toques de autor, cuyo resultado es un producto gourmet, con una excelente relación calidad precio al alcance de todos los públicos.

Con la barra como protagonista, la enseña apuesta por un formato gastronómico donde singularidad y vanguardia van de la mano para ofrecer a sus clientes una experiencia única, en la que disfrutar además de una buena carta, de un espacio muy cuidado y acogedor, atendido por un servicio diferencial.

En el plano puramente operativo, sus responsables han cuidado siempre todos los pormenores de la actividad, estableciendo una gestión totalmente profesionalizada con un control del negocio muy exhaustivo, que proporciona una rentabilidad que oscila entre el 15% y el 20% y facturaciones que en algunos casos están por encima de los 110.000 euros al mes. Para ello la inversión en tecnología, formación y supervisión desde la central es constante.

Una filosofía pensada para adaptarse a uno de los sectores más dinámicos del mercado y que requiere una rápida capacidad de reacción. Algo que se refleja en el alto nivel de rentabilidad de cada uno de los locales y un medido plazo de recuperación de la inversión.

Nota al editor

BaRRa de Pintxos es una cadena de restauración española que lleva en funcionamiento desde el año 2010. Actualmente cuenta con 10 restaurantes operativos en nuestro país y una plantilla de más de 100 empleados.

En pleno proceso de expansión nacional, la enseña afronta este crecimiento a través de locales propios y franquiciados para posicionarse en las principales ciudades de nuestro país.

