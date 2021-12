Moscú elegida sede para "The World’s 50 Best Restaurants" 2022 Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:25 h (CET) Este prestigioso ranking gastronómico se presentará por primera vez en Moscú en 2022 Este año, el evento en donde se eligen los 50 mejores restaurantes del mundo, tendrá como sede Moscú. La ciudad más poblada del territorio ruso, y una de las mayores urbes europeas con más de 12 millones de habitantes, albergará por primera vez este importante evento gastronómico y culinario. Además, contará con dos restaurantes de la ciudad para representarla que ya estuvieron en la edición del pasado año; el White Rabbit y el Twins Gardens.

En cuanto al premio, “The World’s 50 Best Restaurants”, es un ranking que se lleva haciendo desde 2002 por la revista The Restaurant Magazine y que recoge las mejores cafeterías y restaurantes en donde los comensales pueden descubrir y saborear platos únicos. Los resultados vienen de una encuesta realizada a 1.000 expertos de diferentes ámbitos de dentro del mundo de la gastronomía de más de 20 regiones del mundo que votan a 10 restaurantes que hayan visitado en los últimos 18 meses.

El ecosistema de Moscú incluye tres centros de información, una oficina de información móvil desde junio de este año y 18 mostradores de información (infopuntos). Además, el servicio digital RUSSPASS (desarrollado por Moscú), proporciona toda la información sobre Moscú y otras regiones para el turista (el sitio y la aplicación móvil gratuita funcionan en 3 idiomas: ruso, inglés y español). Gracias a esta aplicación, los turistas podrán acceder a más de 3.500 ofertas de viajes, billetes de avión, billetes de tren, reservas de hotel, restaurantes, etc. Más de 700 partners ya han firmado acuerdos de cooperación y más de un millón de personas ya han descargado la aplicación.

En esta edición, los viajeros que vengan a Moscú, podrán disfrutar de la herencia cultural y gastronómica de la ciudad y también de sus instalaciones e infraestructura que asegurarán el éxito de esta edición del evento, como pasó cuando comenzaron a cambiar de sede y los restaurantes de Nueva York experimentaron un impulso gracias a la celebración de este ranking en la ciudad en 2016. La categorización se realizará en julio, del 16 al 20, y se efectuarán varias actividades en sedes gastronómicas y culturales de la capital.

La capital moscovita también ha comenzado con la creación de una plataforma de comunicación online, Moscow Travel Hub, que une a representantes de toda la industria del turismo y la restauración moscovita para crear iniciativas e ideas que desarrollen nuevos productos que potencien la marca de la capital rusa. Hoy en día cuenta con más de cinco mil representantes de esta industria.

Si se necesitan imágenes de apoyo hacer clic en el siguiente enlace.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.