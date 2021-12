Inaugurada "La Finca Los Jazmines": un nuevo espacio para eventos que combina innovación y tradición Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 15:28 h (CET) La madrina del evento, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, felicitó a la Familia Cándido por crear "un espacio lleno de calidad y calidez y una nueva infraestructura muy valiosa para Segovia, que tiene al turismo como motor de desarrollo". Alberto López, director, dijo que "las sinergias entre los productos de Cándido han adquirido, con el paso del tiempo, un contexto más global: el nuevo recinto pretende ser una clara alternativa para la celebración de eventos a nivel local, nacional e internacional" Ha sido inaugurado el nuevo complejo para eventos, “La Finca Los Jazmines”. Situada en pleno corazón de Segovia, e integrado en el recinto que alberga el Hotel Cándido y El Pórtico Real, se ha presentado en sociedad con todos los honores. El evento, celebrado en el propio recinto, ha contado con la asistencia de un centenar de personalidades del ámbito político, institucional, empresarial y social de Segovia.

El acto ha contado con una madrina de excepción: la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, que ha querido acompañar a la Familia Cándido en un momento tan especial para todos. La alcaldesa dirigió unas emotivas palabras a la Familia Cándido, una familia a la que calificó de “viva y en movimiento, viendo todas las grandes cosas que están haciendo en la ciudad”. Definió al nuevo recinto como “un espacio lleno de calidad y calidez y una nueva infraestructura muy valiosa para Segovia, que tiene al turismo como motor de desarrollo”.

“Tras una pandemia, que ha dificultado la creación del espacio, y mucho esfuerzo de todos los que hemos participado en él, finalmente hoy ve la luz un sueño que hemos convertido en realidad. Un espacio único en el que convive tradición e innovación”, dijo Alberto López, tercera generación de la familia y director del Hotel Cándido y de “La Finca Los Jazmines”, quien se emocionó al transmitir a los asistentes que “las sinergias entre los productos de Cándido han adquirido, con el paso del tiempo, un contexto más global: el nuevo recinto pretende ser una clara alternativa para la celebración de eventos a nivel local, nacional e internacional”.



Cuidando los detalles hasta en lo más mínimo, el nuevo espacio combina el salón cerrado “La Casona de la Finca” con aforo hasta 270 personas y un magnífico jardín autóctono de 2.000 metros cuadrados, donde encontramos castaños centenarios y todo tipo de plantas y flores ornamentales.



El arquitecto responsable del proyecto, Alberto López Estebaranz, dijo al respecto que “se ha buscado combinar tradición e innovación, y un conjunto con el entorno donde el edificio ha de dialogar con el espacio exterior”.

Por su parte, Alberto López, hijo de Cándido, fundador del Mesón, contó la historia de su familia. Además de hablar del pasado y del presente, con la inauguración del nuevo espacio, Alberto también hizo referencia a los proyectos de futuro que quieren acometer en la ciudad: “la ampliación y modernización del Mesón de Cándido, que queremos convertir en el mesón del siglo XXI, y la construcción de un auditorio que complete la gran oferta para eventos que tenemos en este recinto”.

Un espacio de eventos multidisciplinar



Ya sea para eventos públicos o privados, “La Finca los Jazmines” está preparada para llevar a cabo cualquier tipo de celebración. “Además de las instalaciones, en las que hemos cuidado hasta el más mínimo detalle, también contamos con los más modernos y vanguardistas medios técnicos, con la gastronomía más exquisita y la posibilidad de preparar el recinto para cualquier tipo de montaje”, agregó Alberto López, director del Hotel y la Finca.



El recinto cuenta con un aforo máximo para 270 personas, según las necesidades, y admite montajes en aula, escuela, teatro, imperial, banquete, cóctel, cabaret, etc. El recinto cuenta, además, con una pantalla de led de 3,5 x 2 metros, megafonía a la carta, iluminación complementaria, sistema de videoconferencia, escenarios, mobiliario variado y 3 redes wifi independientes de fibra óptica de alta velocidad, y conexión por cable.



En palabras de su director, “cada rincón está diseñado para que los clientes se sientan como en casa. Éste ha sido siempre uno de los secretos del éxito de los proyectos de la Familia Cándido”.





