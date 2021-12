Cinco sencillos #ConsejosFersay para arreglar un electrodoméstico Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 14:00 h (CET) Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020 La rotura de un electrodoméstico es un problema que, en muchos casos, solo tiene arreglo con la ayuda de un técnico profesional. No obstante, en muchos casos, lo que parece una avería no lo es, y hay muchos problemas que tienen fácil solución sin necesidad de acudir a una reparación.

Para ayudar al consumidor a reconocer una avería de un simple fallo, la cadena Fersay, especializada en la distribución de repuestos y accesorios de electrodoméstico de todas la marcas, ha elaborado una guía de con cinco sencillos #ConsejosFersay que explican qué es necesario hacer antes de llamar a un especialista, e intentar solucionar el problema que tenga cualquier Pequeño Aparato Eléctrico (PEA) del hogar.

Estas son sus recomendaciones.

1. Comprueba los plomos. Cuando un electrodoméstico deja de funcionar repentinamente, es posible que el fusible responsable de proveerle de energía se haya desconectado automáticamente. A veces, cuando se produce demasiada electricidad a través de una sola toma de corriente, los plomos cortan automáticamente el flujo de energía de esa toma de corriente como medida de seguridad.

En este sentido, lo primero que es necesario hacer es desenchufar todo lo que no sean grandes electrodomésticos y revisar que cada uno de estos electrodomésticos principales esté enchufado a su propio enchufe. A continuación visita la caja de los plomos y gira cualquier interruptor que apunte en la dirección opuesta a los otros. Después de esto, comprobar si el electrodoméstico funciona.

2. Revisa los cables. Si la anterior recomendación no ha funcionado, apaga el interruptor principal de la caja de los plomos (suele ser el más grande) y comprueba si los cables del electrodoméstico están dañados. Si es así, esa puede ser la razón de que el electrodoméstico haya dejado de funcionar. Lo mejor en este caso es intentar reparar o reemplazar el cable.

3. Limpia el filtro. No importa si se trata de una lavadora, una secadora o un lavavajillas. Un filtro sucio puede reducir la eficacia de un electrodoméstico, provocar una fuga e incluso producir un incendio. Lee el manual del fabricante del electrodoméstico en cuestión para descubrir cómo se debe limpiar su filtro o, si has perdido el manual, echa un vistazo en su sitio web. Normalmente permiten descargar el manual de sus electrodomésticos.

4. Aunque no cueste creer, un buen golpe hace milagros. Aunque parezca mentira, golpear un electrodoméstico a veces funciona. Pantalla que parpadea, un pitido incesante o botones que no funcionan pueden ser signos de que los sensores del electrodoméstico no funcionan bien. El polvo, las pelusas e incluso pequeños insectos pueden atascarse entre los componentes de un aparato. Un buen golpe en el lugar adecuado ha demostrado ser en muchas ocasiones una solución imprevisible pero efectiva (aunque temporal, eso sí).

5. Comprueba los sellos. Si la nevera no enfría lo suficiente, el horno no calienta bien o el lavavajillas tiene una fuga, puede que los sellos que los mantienen herméticos estén dañados. Ábrelos y verifica si hay grietas o arañazos en los sellos de caucho alrededor de la puerta. Si parece que el sello ha pasado a mejor vida, consulta el manual del fabricante para cerciorarte sobre cómo reemplazarlo.

