Fun&Serious será el primer festival de videojuegos español en Steam

El Fun&Serious 2021 crea un espacio en la tienda online de videojuegos de PC más importante desde el que promover la industria del videojuego local, ver gratuitamente las conferencias y descubrir una selección de juegos creados por la industria del videojuego española Esta nueva edición del Fun&Serious Game Festival, uno de los festivales clave para la industria del videojuego española, al que el público podrá acudir presencialmente o de forma virtual, tendrá lugar por primera vez, también en Steam. El store online de videojuegos más importante del mundo tendrá una página del festival bilbaíno; en él se podrán ver las conferencias, pero también descubrir una selección de juegos creados por la industria del videojuego española.

Con esta iniciativa el Fun&Serious quiere impulsar más allá su labor de dar a conocer fuera de las fronteras españolas los juegos nacionales, y que se conozcan mejor aquí las obras creadas por los estudios patrios. El talento de los creadores españoles estará representado por una selección de los mejores títulos de los últimos años, tan renombrados y premiados como Blasphemous, Call of the Sea, Do Not Feed the Monkeys, Aragami 2 o Grotto, Deiland… todos ellos creaciones magníficas que harán las delicias del jugador más exigente. Varios de estos títulos contarán además con un descuento especial durante el festival. También habrá demos gratuitas, tanto de juegos ya lanzados, como betas de obras actualmente en desarrollo, y un showcase de juegos por venir que el festival quiere destacar por su original propuesta y calidad.

El festival además anuncia los últimos nombres que cierran las filas de su programa de charlas:

Maye MacSwiney, responsable de Comunicación y Estrategia de Marketing de Riot Games para España, Portugal e Italia, hablará de Arcane, la serie de animación basada en el universo de League of Legends que, desde su estreno el pasado 7 de noviembre, continúa en el top10 de Netflix en 76 países (tras haber liderado rankings de visualizaciones en 87 naciones). Profundizará en cómo la expansión transmedia de los videojuegos es uno de los caballos de batalla de la industria a nivel mundial.

Marcos García (Gammera Nest) y Gustavo Maeso (Mediaset Games), también tocarán el tema del salto transmedia hablando sobre Way Down, el videojuego basado en la película del mismo nombre. Recrear el Banco de España que filmó Jaume Balagueró para esta historia de ladrones ha sido uno de los muchos retos de desarrollo de esta experiencia atmosférica llena de suspense que es el primer lanzamiento de Mediaset Games, la filial de contenidos originales de entretenimiento digital para la explotación de licencias de cine y televisión de Mediaset España en formato videojuego junto a estudios nacionales e internacionales. Además de este título, comentarán los siguientes desarrollos, actualmente en fase de producción.

Los populares streamers Victor Matute (Pazos), Eric Rodríguez (EricRod), Samuel Molina (Fukuy) y Enoc Benítez (EnocGuitar) tendrán un encuentro en el que hablarán de la relación cada vez más estrecha entre creadores de contenido y desarrolladores de videojuegos. Entre todos los ponentes se pondrá en común los ingredientes que funcionan mejor para conseguir más audiencia y como esta puede convertirse, o no, en ventas para los videojuegos.

Luis García, de LLC Shinyuden, editora tokiota de juegos indies, hablará sobre las especiales características de este país a la hora de poder publicar allí un juego, y los pasos para lograrlo con éxito, y por último, Tatiana Delgado, Cofundadora y directora creativa de Out of the Blue games, y José Raluy, jefe de desarrollo de Tequila Works, hablarán de Blade: The Edge of Darkness, el videojuego español que revolucionó la industria nacional hace 20 años.