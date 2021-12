Nominis levanta 180.000 € en su primera ronda de financiación Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 12:32 h (CET) La joven startup española pertenece al sector de la tecnología educativa (EdTech) y se especializa en la enseñanza digital de idiomas durante la infancia. Su factor diferencial radica en su metodología, basada en el aprendizaje a través de historias interactivas, y su formato, íntegramente digital y sin profesores. Entre sus principales inversores están Tom Horsey, Albert Clemente, Alex Thorson y los fondos ABAC Nest y Bcombinator. Marc Vicente, ex-CEO de ABA English, ejerce como mentor Nominis, la startup educativa que se presenta a sí misma como la academia digital de inglés para niños de Primaria, ha levantado 180.000 € en su primera ronda de financiación semilla. La ronda tiene como objetivo impulsar el desarrollo del producto, la expansión del negocio a nivel nacional y la ampliación del equipo en el área tecnológica y de contenidos.

En la ronda han participado inversores y emprendedores con gran bagaje en el sector educativo, como son Alejandro Villarán (Seabery), Alex Thorson (Alegra Learning) o Albert Clemente (Tus Clases Particulares), business angels reconocidos en el panorama nacional como Tom Horsey (StartupLabs) o Emilio Nicolás Riquelme (Erasmusu), y fondos de inversión especializados en startups en etapas tempranas, como ABAC Nest o Bcombinator. Adicionalmente, la startup originaria de Barcelona cuenta con la mentoría de Marc Vicente, ex-CEO de ABA English y Rakuten España.

Nominis se dirige tanto a familias como a escuelas y ofrece una plataforma íntegramente digital en la que hijos y/o alumnos pueden aprender inglés de una forma divertida, autónoma y adaptada a su propio ritmo. La posibilidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, su precio hasta 10 veces más barato que las academias tradicionales, su alto componente tecnológico y su metodología basada en historias interactivas son sus principales ventajas.

“El storytelling es la forma más antigua de educación y de entretenimiento, y es el vehículo ideal para enseñar idiomas a niños que ya saben leer y escribir. Las historias convierten el aprendizaje en una aventura interactiva en la que el estudiante es el verdadero protagonista. Queremos alejarnos de la rigidez académica del modelo tradicional e inspirar pasión por el aprendizaje desde etapas muy tempranas.”, explica Rodrigo Servert, de 25 años, fundador y CEO del proyecto.

Nominis se constituyó a finales de 2020 y hasta ahora el proyecto se había autofinanciado por completo para lanzar un producto mínimo viable que permitiera conseguir primeros clientes, establecer la base tecnológica de la plataforma, y formar el equipo inicial, que actualmente combina perfiles educativos, tecnológicos y marketinianos. “Crear una plataforma personalizada y combinar adecuadamente storytelling interactivo y aprendizaje de idiomas no es sencillo. Se trata de un reto muy ambicioso y justamente por ello es tan emocionante”, comenta Avi Leavitt, CTO de la startup y ex-director de ingeniería en Capterra (Gartner). El proyecto también cuenta con el apoyo de múltiples instituciones educativas, como son Oxford Idiomes, Proeducación, Keiki, Pinion Education, EdTech Society y Learning Design Center.

Por último, cabe mencionar que el pasado septiembre Nominis resultó ganadora del XV Edición del Foro de Inversión de Angels, lo cual aportó la visibilidad y los contactos necesarios para cerrar la ronda con mayor celeridad. “Llevo con este proyecto en la cabeza desde que estaba en la universidad”, explica Rodrigo, “disponer de los recursos necesarios para llevarlo a cabo es un sueño hecho realidad. La tecnología está moldeando el futuro de la educación, y Nominis pretende ser uno de los grandes protagonistas de dicha transformación en el sector infantil.”

Acerca de Nominis

Nominis es la academia digital de inglés para niños en Educación Primaria. La plataforma destaca por su metodología, basada en historias interactivas, su precio, hasta 10 veces más barato que el de las academias tradicionales, y su máxima accesibilidad, que permite que sus estudiantes aprendan en cualquier lugar y en cualquier momento.

