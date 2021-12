"Sueña en inglés: cuéntanos tu mayor sueño y consigue un premio" Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 12:16 h (CET) Novakid, plataforma de aprendizaje de inglés online para niños número uno en europea, invita a todos los jóvenes soñadores a unirse al sorteo de año nuevo "I have a dream". Los ganadores recibirán un set de gadgets de Apple o una suscripción anual a cursos de inglés Todos los niños de entre 4 y 15 años están invitados a competir en el concurso I have a dream hasta el 19 de diciembre. Mientras tanto, los padres podrán familiarizarse con la metodología específica de enseñanza desarrollada por la plataforma, un proceso educativo que se basa en la adquisición de nuevos conocimientos a través de juegos y la inmersión completa en el idioma y su entorno junto con profesores nativos.

Después de completar la clase, los jóvenes participantes serán invitados a compartir su mayor sueño en inglés a través de las redes sociales, y explicar y compartir cómo el aprendizaje y uso de este idioma les puede ayudar a conseguirlo. Cada uno puede escoger si publicar una foto o un vídeo con los hashtags #Novakid y #Novakid_dream.

El sorteo tendrá lugar el 24 de diciembre, día en el que Max Azarov y Dmitry Malin, fundadores de Novakid, elegirán los sueños en inglés más mágicos, y recibirán productos de Apple útiles para el estudio, o una suscripción anual a las clases de inglés de Novakid.

La inocencia de los niños les permite tener la capacidad de imaginar y soñar de manera libre ya sea para convertirse en un blogger popular, conquistar el espacio, o visitar Disneylandia. Cada sueño de la infancia tiene su propia hoja de ruta para realizarse, pero existe un ingrediente común en todos ellos: el conocimiento del inglés. No importa cuán atrevido sea el sueño de un niño, esta lengua siempre le ayudará en su camino hacia el éxito.

"El mundo está cambiando de manera increíblemente rápida, pero el papel del inglés sigue siendo igual de importante. Desde Novakid creemos que el conocimiento del idioma da libertad, ya sea para viajar sin barreras lingüísticas, o para elegir las mejores universidades del mundo y obtener una buena educación. Nuestro objetivo con esta iniciativa es concienciar a los niños y a sus padres sobre los beneficios del inglés para conseguir llegar al éxito", - afirma Max Azarov, fundador de Novakid.

Acerca de Novakid

Novakid es una plataforma de aprendizaje online de ESL que ofrece clases individuales con profesores nativos certificados para niños de 4 a 12 años. Con sede en los Estados Unidos, cuenta con estudiantes de todo el mundo. Novakid opera en más de 43 países, la empresa se centra en Europa y MENA con una importante base de clientes en Polonia, España, Italia, Turquía, Rusia / CEI.

Los fundadores de Novakid y C-suite aportan una experiencia muy relevante de empresas de consumo líderes en su categoría, como Google, VIPKid, Groupon, Red Bull, Renault y LG Electronics.

La plataforma digital de Novakid enfatiza la personalización y la extracción y análisis de datos asistidos por IA. Utiliza un enfoque de plan de estudios basado en datos, que implica recopilar información del rendimiento estudiantil altamente detallados de las sesiones de estudiante-tutor, y utilizar estos datos para personalizar el plan de estudios de cada estudiante, mientras que al mismo tiempo mejora el plan de estudios general a través de pruebas A/B constantes para producir mejores resultados para todos los estudiantes.

