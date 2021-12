Las cajas gourmet a domicilio de Las Flores No Se Comen Emprendedores de Hoy

La compañía encargada de producirlas tiene más de 5 años de experiencia en la venta de desayunos, meriendas, kits de regalos, cajas para empresas y cestas gourmet, todo para entregas a domicilio. Cuentan con envíos nacionales y también a Portugal.

Para diferentes tipos de ocasiones y festividades, como aniversarios, bodas, cumpleaños, Navidad o simplemente para disfrutar de un desayuno exquisito con la persona más cercana, las cestas gourmet a domicilio son una excelente opción. Están compuestas por ricos comestibles y accesorios como tazas, flores o tarros seleccionados para cada celebración.

Una característica resaltante es que los artículos son 100% personalizables, sin coste extra. Para usar este servicio, se pueden escoger alimentos de un extenso catálogo que incluye panes horneados, frutas, bebidas, café, vinos, cervezas, zumos, tazas, flores y ramos, velas, ibéricos, quesos, snacks y muffins, entre muchas otras opciones. Algunos productos están elaborados por la compañía, mientras que otros pertenecen a algunas de las mejores marcas del país. Asimismo, es posible solicitar productos extra y colocar un mensaje dedicatorio para quien reciba el presente.

Un mercado creciente para este comercio es el área empresarial. En la actualidad, es frecuente que los dueños de organizaciones busquen detalles para congraciarse y valorar a sus empleados. Las cestas gourmet son un regalo original para cualquier ocasión. En este sentido, ponen a la disposición de los consumidores este servicio con un sistema de pedido online fácil de usar.

Hacer un pedido desde la plataforma de Las Flores No Se Comen es muy fácil. Primero, se tiene que elegir una de las cajas de desayuno o de merienda y personalizarla al gusto. Después, escribir la fecha y el horario de entrega, el cual se realizará en un período no mayor a 24 horas. Por último, es necesario especificar la dirección de envío.

Los transportes de lunes a viernes son gratuitos y cuentan con un servicio de asistencia telefónica en caso de dudas durante el traslado.

Las Flores No Se Comen trabaja cada día para ofrecer a sus clientes más opciones y un trato profesional. En la página web de la empresa, se puede encontrar una gran variedad de productos para regalar en próximas festividades, como Navidad y Año Nuevo.

