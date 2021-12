Cómo solicitar el certificado de nacimiento 'online' Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 11:08 h (CET) El certificado de nacimiento, ahora más fácil que nunca de obtener, de forma 100% online, sin necesidad de firma digital, desplazamientos, largas colas o llamadas, gracias al portal Registrocivilcertificados.online El certificado de nacimiento es un documento oficial que suministra el Registro Civil y que detalla el lugar, día y hora de nacimiento de una persona. Cuando nace un bebé en España, sus padres o tutores legales están obligados a registrar formalmente el nacimiento ante la administración española. Este trámite se debe realizar presencialmente en el plazo de un mes. De esta forma, todo nacido en España queda registrado.

Es altamente probable que toda persona a lo largo de su vida tenga que solicitar una o más veces este documento para diferentes trámites, como por ejemplo, en caso de matrimonio, presentarse a una oposición, solicitar el pasaporte o DNI por primera vez, para trabajar en el extranjero, en caso de separación, para obtener alguna pensión, etc.

En España existen más de 8000 municipios, y cada municipio cuenta con algún organismo para registrar los nacimientos. Habitualmente se conoce a este organismo como Registro Civil, pero en la mayoría de municipios no hay un registro civil como tal, sino que esta labor la lleva a cabo el Ayuntamiento o el Juzgado de paz.

Método tradicional

Para solicitar el certificado de nacimiento disponíamos de 2 opciones:

Acudir presencialmente al Registro Civil, ayuntamiento o juzgado de paz

Realizar la solicitud a través del servicio del Ministerio de Justicia. En el primer caso se requiere disponer de tiempo, consultar previamente con la administración, pedir cita y desplazarnos para obtener este documento, generalmente de forma gratuita.

En el segundo caso, el usuario necesita disponer de firma electrónica o algún sistema de verificación personal electrónico, y además hay otra limitación importante, y es que solo se puede hacer la solicitud online para unos pocos cientos de entre los miles de registros civiles o municipios de España. En la mayoría de ellos la realidad es que no es posible realizar este trámite online, ni siquiera aunque el usuario cuente con la firma digital. Por otro lado, el servicio del Ministerio de Justicia tampoco sirve si se necesita legalizar el documento o presentar en un país extranjero (mediante Apostilla de La Haya), ya que este trámite se debe realizar por separado.

Nuevo sistema de obtención del certificado de nacimiento

Desde ahora es mucho más fácil que nunca obtener el certificado de nacimiento online, gracias a Registrocivilcertificados.online.

La empresa, especialista en tramitación y legalización de documentos, ha desarrollado un trámite para que cualquier persona pueda solicitar una partida de nacimiento para sí misma o para un tercero, de forma totalmente online, sin firma digital y para cualquiera de los más de 8000 municipios de España, estén o no informatizados.

Para ello, el usuario que desee solicitar una partida de nacimiento debe acudir al formulario habilitado para ello y simplemente rellenar la información que se pide. A partir de ese momento, la empresa, por un pequeño coste, se ocupará de realizar ese trámite y otros adicionales como la legalización o la Apostilla de La Haya en nombre del usuario, enviando toda la documentación obtenida en unos días mediante mensajero al domicilio que indique, con el consiguiente ahorro de tiempo, trámites, desplazamientos o colas, y sin necesidad de disponer de una firma digital. De esta forma, le lleva el Registro civil online a su hogar.

