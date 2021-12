Autopromoción con sistemas alternativos de construcción de viviendas, la gran apuesta de la empresa Feelin’home Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de diciembre de 2021, 10:00 h (CET)

Involucrarse de forma activa en el proceso de construcción de la vivienda mediante una opción como la autopromoción puede significar un ahorro muy importante a largo plazo para el comprador.

La construcción de una casa requiere de un proceso largo que puede ser algo complicado si no se cuenta con la ayuda de una empresa de confianza como Feelin’home. Los pasos a seguir en el momento de construir una nueva vivienda incluyen: la elección del terreno, la explanación, la excavación y cimentación del espacio en caso de necesitarlo, la construcción del esqueleto de la casa, el montaje de los sistemas de electricidad, agua y ventilación, el aislamiento y los acabados finales tanto interiores como exteriores.

Feelin’home acompaña a sus clientes en todas las etapas que conlleva la autopromoción de una residencia. La compañía gestiona el proceso y guía en cualquier duda que pueda tener el cliente a la hora de erigir la obra, incluyéndose la financiación, permisos legales, búsqueda de empresas y presupuestos, método de construcción, materiales y mucho más. Dicha asistencia facilita todo el proceso y permite escoger las opciones más económicas.

La solicitud de asesoría se puede realizar a través de la página web de la empresa. Allí se deben especificar características como el sistema constructivo, salón, habitaciones, baño, cocina, porche, terraza, garaje, entre otros.

Construir una casa con sistemas alternativos supone un beneficio económico en comparación a los hogares tradicionales. Feelin’home ofrece una gran diversidad de materiales resistentes, ecoeficientes, sostenibles y reciclables que ayudan positivamente al medioambiente y combaten el cambio climático que afecta actualmente a todo el mundo.

Una de las estrategias de construcción propuestas para una correcta conservación de la obra es el Steel Framing, donde se utilizan materiales y sistemas totalmente industrializados a base de perfiles ligeros de acero galvanizado, conformando estos paneles modulares que acabarán configurando todo el envolvente de la vivienda. Otros de los materiales que también propone la empresa son el hormigón celular y la madera.

Además de favorecer al medioambiente, estos materiales son los más económicos a la hora de construir casas. No obstante, esto no afecta su calidad, ya que se categorizan como unos de los más eficaces, resistentes y duraderos del mercado de la construcción.

Feelin’home nació como una alternativa para crear hogares asequibles, ecoeficientes y atractivos. Esta empresa se ocupa de orientar a cualquier persona a crear la casa de sus sueños con los métodos de construcción más modernos y ofreciendo llave en mano. Estas características la convierten en una opción muy valiosa para quienes desean aventurarse en el mundo de la autopromoción.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.