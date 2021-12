Ambiente limpio y seguro en Navidad con la gama de tratamiento del aire de Haverland Comunicae

jueves, 9 de diciembre de 2021, 09:08 h (CET) La gama de tratamiento del aire es ideal para encuentros, comidas y cenas navideñas, gracias a las funciones de purificación, deshumidificación, climatización y eliminación de microorganismos que se encuentran en el ambiente. Cuentan con una tecnología basada en sistemas de filtros (antibacteriano lavable, desodorizante y HEPA H13) y desinfección por luz ultravioleta UV-C . La tasa de entrega de aire limpio (CADR) es capaz de llegar a los 5 cambios de aire por hora en un espacio de 140m2 Cada vez, tiene más importancia mantener un entorno limpio y seguro y más de cara a las comidas y cenas navideñas. Por eso, es fundamental encontrar un producto que sea capaz de conseguir un aire libre de impurezas y virus en espacios interiores, ya sea en hogares, hoteles, restaurantes, etc.

Siguiendo esta línea, Haverland, marca referente en España, presenta sus productos de Tratamiento del aire, pensados para alcanzar la máxima seguridad y bienestar ahora que la navidad llega y la gente se reúne en espacios interiores.

Dentro de la gama destaca el nuevo purificador de AirPure 140C con medidor de CO2 incluido. Monitoriza la calidad del aire en tiempo real mediante IA. Gracias a la gran pantalla a color, se puede conocer en tiempo real la cantidad de CO2 en la estancia, los niveles de PM 2.5 y TVOC, así como la temperatura y la humedad ambiental. Elimina eficazmente todas las amenazas invisibles e inodoras, como polen, humo, polvo, olores, virus y bacterias. Incorpora 3 filtros de alta calidad. Incorpora filtro antibacteriano, filtro de carbón desodorizante y filtro HEPA H13 (retención 99,99 % partículas), y desinfección con luz ultravioleta Tipo UV-C. Tiene un CADR de 600 m3/h capaz de llegar a renovar 5 veces el aire por hora en un espacio de 140 m2. La gran pantalla LCD, indica por colores la calidad del aire en todo momento. Dispone de 8 velocidades, aviso inteligente de ciclo de vida de los filtros, bloqueo de teclado, programador 8 horas y modo nocturno inteligente (30 dB).

Otro purificador muy demandado, es el modelo AirPure 19, que elimina eficazmente contaminantes del aire y alérgenos, ideal para personas asmáticas o alérgicas. Cuenta con un generador de iones y 3 filtros: prefiltro, filtro de carbón desodorizante y filtro HEPA H13. Este purificador es capaz de eliminar el pelo de las mascotas, los químicos dañinos y las partículas menores de 0,3 micras con una eficiencia del 99,97 %. Incorpora sensor de pureza del aire, 5 velocidades, la función Healthy Air (alerta de reemplazo de filtro y bloqueo) y temporizador 2-4-6-12 horas entre otras. Además, el consumo de energía es mínimo (58 W) y la CADR alcanza los 315 m3/h, uno de los más altos de la categoría y es apto para habitaciones de hasta 80 m2.

Otra particularidad, es el sensor de medición de pureza del aire, que informa de la calidad actual y real del aire de la estancia, simplemente observando el color que luce en su parte frontal: azul, rosa claro, rosa oscuro y rojo.

Dentro de esta línea de producto, la firma ha dado un paso de gigante presentando el nuevo Pure Air Box by Haverland, capaz de purificar y desinfectar estancias de hasta 140 m2 con un consumo inferior a 21 W gracias al funcionamiento combinado de la tecnología PCOTM con la oxidación fotocatalítica e ionización. Ioniza - desodoriza - desinfecta y oxigena el espacio donde se utiliza, sin usar Ozono. Dispone de dos tipos de funcionamiento: tecnología PCOTM, con luz ultravioleta y modo “Away”, que genera de forma controlada ozono en espacios desocupados durante 2 horas y con posibilidad de anularlo en cualquier momento.

Por consiguiente, es capaz de eliminar virus, bacterias y gérmenes del aire en cualquier espacio (vivienda, oficina, tienda, etc.) al 99,99 % durante 24 horas y los 7 días de la semana. La eficacia ha sido avalada por un laboratorio independiente.

El modelo DES-19 es un deshumidificador elegante, silencioso, ligero y de bajo consumo, que además purifica el aire de la estancia e incluso puede ayudar a secar la ropa. En este caso, el filtro de carbón y filtro HEPA H13 son opcionales y es apto para habitaciones de hasta 80 m2.

Incorpora un compresor rotativo y la función de auto descongelación lo que lo hace perfecto para habitaciones con escasa ventilación. El control electrónico, display LED con teclado y temporizador 24 horas son las características adicionales que completan este imprescindible aparato.

Toda la gama de productos de Tratamiento del aire Haverland, busca el máximo confort y bienestar en espacios interiores, casas, oficinas, restaurantes y hoteles. Han sido fabricados pensando en un bajo consumo energético para contribuir en el ahorro de la factura. Además, al no utilizar gas refrigerante mejora la calidad del medioambiente y tienen un bajo nivel sonoro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nominis levanta 180.000 € en su primera ronda de financiación 2ª Edición de Novocine en Corto "Sueña en inglés: cuéntanos tu mayor sueño y consigue un premio" Cómo solicitar el certificado de nacimiento 'online' ​Bitcoin, la criptomoneda más veterana Fue la primera moneda que apareció en el universo virtual