Repara tu Deuda Abogados cancela 38.046€ en Cunit (Tarragona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados referente en la Ley de Segunda Oportunidad ha logrado la cancelación de 62 millones de euros de deuda Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Catalunya. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº5 de El Vendrell (Tarragona) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de un matrimonio de Cunit (Tarragona), que había acumulado una deuda de 38.046 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, se endeudaron y fueron incapaces de salir de la situación en la que se encontraban. En este caso, tuvieron problemas por falta de empleo y se vieron en la obligación de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

España fue uno de los países que más tarde incorporó a su legislación esta herramienta de cancelación de deudas. Lo hizo tras su aprobación en el Parlamento en el año 2015, como consecuencia de Recomendación de la Comisión Europea del 2014. Actualmente, se cuenta con uno de los sistemas de segunda oportunidad más liberales que existen en Europa.

La realidad es que, a pesar de haber sido aprobado hace seis años, todavía hoy muchos particulares y autónomos desconocen la existencia de este mecanismo legal que les permite vivir liberados de sus deudas. Además, otras personas no comienzan el proceso ya que no pueden pagar los honorarios que solicitan algunos abogados, por la falta de especialización, o en muchos casos solamente porque piensan que va a ser un proceso demasiado complicado.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado desde septiembre del año 2015 a muchos particulares y autónomos que se encontraban en situaciones angustiosas que no les dejaba dormir y que además no sabían dónde pedir ayuda. Y es que el despacho de abogados ha conseguido la cancelación de más de 62 millones de euros a sus clientes. Entre ellos se encontraban perfiles muy variados, como personas que avalaron a familiares, otros que comenzaron nuevos negocios que no tuvieron el resultado esperado o que perdieron su empleo y se encontraron con dificultades para encontrar uno nuevo, etc.

Esta legislación ampara a particulares y autónomos puesto que les exime del pago de sus deudas siempre que cumplan con una serie de requisitos previos. Entre ellos, deben haber actuado de buena fe, haber intentado un acuerdo extrajudicial con anterioridad, no pueden haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años, y el importe debido no puede ser superior a los 5 millones.