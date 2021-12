Preactiva, la solución para eliminar las humedades por capilaridad Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de diciembre de 2021, 10:00 h (CET)

A lo largo del tiempo, Preactiva se ha consolidado como una empresa especializada en la eliminación de humedad por capilaridad, innovando en sus productos con el objetivo de ofrecer soluciones eficientes y apropiadas a las necesidades de la población. Es así como han dispuesto en el mercado de un sistema electro-físico inalámbrico, cuyas ondas de baja frecuencia penetran en paredes y suelos, evitando la subida del agua y por ende, previniendo y eliminando la humedad por capilaridad.

La instalación del sistema Preactiva se caracteriza por ser fácil y rápida. En tan solo 3 minutos, ya estará trabajando en eliminar la humedad de cualquier espacio. Adicionalmente, este sistema destaca en el mercado por ofrecer seguridad, cumpliendo con todas las normativas necesarias, consumir poca energía y ahorrar en los costes de calefacción.

Un producto cuya eficacia está garantizada, donde la empresa cuenta con una garantía de devolución en el caso de no solucionar el problema de la humedad por capilaridad.

Además de eliminar y prevenir la humedad de forma continua, Preactiva se ha consolidado en el mercado por ofrecer una solución innovadora y eficiente a la aparición de humedad en diferentes espacios.

Se trata de un producto económico, cuyo coste de instalación es un 80% menor al de otros métodos presentes en el mercado, ofreciendo también la capacidad de ajustarse a la cobertura de protección necesaria para cualquier superficie.

Desde casas, oficinas, edificios o grandes espacios, el sistema de Preactiva dispone de la más amplia gama de modelos capaces de cubrir desde 50 a 2.500 m2, con el objetivo de proporcionar alternativas favorables al problema de la humedad.

Adicionalmente, es un producto certificado por el Instituto Internacional ICNIRP como no perjudicial para la salud de las personas, animales y plantas.

Su efectividad comprobada ha hecho del sistema Preactiva la solución inteligente para eliminar y prevenir la humedad por capilaridad y mantener sanas a las personas y espacios recurrentes.

