PrestaShop se une a Google para permitir a sus comerciantes llegar a millones de compradores

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:32 h (CET) PrestaShop ha decidido lanzar este complemento para impulsar el éxito de sus tiendas online durante la temporada navideña Unos días antes de la temporada navideña, PrestaShop acaba de anunciar su unión con Google a través del lanzamiento de PrestaShop Marketing with Google, el nuevo complemento de la suite PrestaShop Essentials. Esta colaboración permitirá a los comerciantes de PrestaShop potenciar su visibilidad en línea, conectando fácilmente su tienda al famoso buscador y promocionando así sus productos ante millones de nuevos compradores.

La gente compra en Google más de mil millones de veces al día

Mientras la gente se apresura a hacer sus compras, PrestaShop y Google se unen para ayudar a los comerciantes e impulsar el éxito de sus ventas en esta recta final de la campaña navideña. Con PrestaShop Marketing with Google los 300.000 comerciantes de PrestaShop de todo el mundo podrán sincronizar su catálogo de productos con Google y hacerlo accesible a los millones de usuarios de Internet que quieren comprar online.

"Estamos muy orgullosos de que PrestaShop sea el primer actor francés y europeo elegido por Google para una asociación de este tipo. Con este nuevo complemento, PrestaShop sigue poniendo lo mejor de la tecnología al servicio de las empresas para que puedan desplegar fácilmente su negocio a mayor escala", afirma Jorge González Marcos, Country Manager de PrestaShop en España. "Dado que la temporada navideña de fin de año está en pleno apogeo, nuestro objetivo en Google es ayudar a los consumidores a buscar inspiración, descubrir nuevos productos y, en última instancia, encontrar lo que buscan. Es por eso que estamos construyendo un ecosistema abierto que conecta a comerciantes y clientes de todo el mundo", aseguró Jorge Catalá, Head of Retail & Fashion de Google en España.

Un complemento esencial para el éxito de la temporada navideña

PrestaShop Marketing permitirá a los comerciantes integrar más fácilmente su inventario de productos en Google. Esto significa que los comerciantes de PrestaShop ahora pueden ser descubiertos a través de la búsqueda de Google, la pestaña de compras, YouTube y Google Imágenes. Además solo harán falta unos pocos clics. Con esta integración, los comerciantes de PrestaShop pueden subir sus productos a Google, crear listados gratuitos y campañas publicitarias de Smart Shopping y revisar las métricas de rendimiento, todo ello sin salir de la interfaz de PrestaShop.

PrestaShop Marketing with Google es la última incorporación a PrestaShop Essentials permite a los comerciantes aumentar la visibilidad de su escaparate online, además de presentar su oferta de forma clara, atractiva y completa. Sin duda la fórmula perfecta para ayudar a los comerciantes a conectar con sus clientes en el momento oportuno. El complemento ya está disponible en España.

Esta es una muestra más de que PrestaShop innova constantemente para ayudar a los comercios a alcanzar su máximo potencial, ejemplo de ello es PrestaShop Essentials, el conjunto de complementos de PrestaShop que incluye soluciones de pago seguro en todo el mundo, análisis de rendimiento y marketing web.

Acerca de PrestaShop

Como socio clave en la digitalización del comercio, PrestaShop pretende convertirse en la plataforma de comercio de referencia para el crecimiento de las empresas de todo el mundo, basándose en sus valores: audacia, proximidad, tenacidad y compromiso. Con casi 300.000 sitios que ya utilizan su software en todo el mundo, PrestaShop es la solución de comercio electrónico de código abierto líder en Europa y América Latina. Gracias a PrestaShop Essentials, su suite de complementos que ofrece soluciones de pago seguras en todo el mundo, análisis de rendimiento y marketing web, y a PrestaShop Platform, su oferta de alojamiento, PrestaShop permite a las empresas desplegar fácilmente su negocio a mayor escala. En 2020, los sitios de PrestaShop generaron más de 22.000 millones de euros en ventas online. www.prestashop.com

Acerca de Google

La misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. A través de productos y plataformas como Search, Maps, Gmail, Android, Google Play, Google Cloud, Chrome y YouTube, Google desempeña un papel importante en la vida cotidiana de miles de millones de personas y se ha convertido en una de las empresas más conocidas del mundo. Google es una filial de Alphabet Inc.

