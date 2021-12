​No gastamos JD Mez Madrid, Gerona Lectores

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:22 h (CET) Todos los planes del gobierno se van al traste si no gastamos nuestro dinerito comprando y comprando especialmente estos días antes de Navidad y Reyes. Pero para eso hace falta una cosa que se echa mucho de menos: la confianza. Si falta, cualquiera de nosotros prefiere guardar su dinero en el cajón, no vaya a ser que vengan mal dadas y nos pillen con “una mano alante y otra atrás”.



La confianza cuesta mucho ganarla y se pierde enseguida. Basta que el presidente diga que no va a haber elecciones, para que mucha gente se mosquee con que van a ser inminentes. ¿Y eso, por qué? Porque ha dicho tantas cosas que luego no ha cumplido, como no pactar con los terroristas o no indultar a los independentistas, que ya muy poca gente confía en lo que diga y tiembla ante lo que haga o pueda hacer, con esa sorpresa e improvisación que parece la marca de la casa muchos hemos perdido la confianza.

