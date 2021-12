Contra la educación diferenciada Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:11 h (CET) Los impulsores de las medidas contra la educación diferenciada hacen referencia a ella como “segregación por sexos”, con atribución claramente peyorativa. La mayoría de la población entendemos que “segregar” es discriminar negativamente a una parte. En este caso entendemos, a priori, que es la mujer la menospreciada, la damnificada. Aparte de erróneo, es insultante para quien conozca mínimamente la realidad de tales escuelas.



Si llevar a los niños y niñas a este tipo de centros fuera obligatorio y los contenidos didácticos y la formación impartida fuesen inferiores en las escuelas de un sexo respecto al de otro podría afirmarse que hay segregación, pero, de un lado, los padres que llevan allí a sus hijos lo hacen con plena libertad, y, de otro, el nivel de enseñanza no es de menor calidad en las escuelas femeninas.

Pienso que para tomar posiciones acerca de la enseñanza en este campo es importante cuantificar los resultados de los alumnos que han estudiado en tales centros comparándolos con las de escuelas mixtas, así como observar cuanto ocurre en el mundo. La enseñanza diferenciada crece en diversos países punteros en educación, muy interesados por lograr la excelencia. El nivel al que se aspira en España queda muy lejos de ello. En aquellos países tal separación entre chicos y chicas se da tanto en centros privados como públicos.

Tal vez sea importante tener en cuenta que los resultados de la enseñanza diferenciada superan a la mixta: el fracaso escolar de los chicos es menor y el liderazgo de las chicas se refuerza.

Noticias relacionadas Toca comprometerse Nuestro compromiso debe ser el advenimiento de la República, con leyes sociales para la ciudadanía ​Comprensión lectora En España, aproximadamente, la mitad de la población no lee nunca un libro. Es un dato demoledor ​¿Es que no somos perfectas sin maquillaje? Yo creo que sí Los hombres no se maquillan, y si no se afeitan, incluso hay gente que los ve atractivos Vive y manipula Venancio Rodríguez Sanz ​Para la reforma laboral Jesús D Mez Madrid. Gerona