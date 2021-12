Encontrar servicios cerca de la mano de la app Te Valgo

Ante la necesidad de realizar un arreglo eléctrico, disponer de alguien que se ocupe de solucionar un problema de fontanería o de pasear a una mascota, entre cualquier otro tipo de servicio, la app Te Valgo brinda la posibilidad de contratar cualquier servicio con rapidez y seguridad.

Quien busque “servicios cerca de ti”, como indica la empresa, en cualquier motor de búsqueda ahora simplemente puede conseguirlos descargando la aplicación y creando un perfil de forma rápida y sencilla. Te Valgo conecta a quienes ofrecen un servicio con quienes lo demandan.

Todo tipo de servicios cerca con Te Valgo Los usuarios de la app pueden encontrar todo tipo de servicios para contratar de forma sencilla y a través de cualquier dispositivo móvil. Para quienes busquen a alguien capaz de realizar una tarea que necesitan, la aplicación es totalmente gratis. Después, deberán remunerar al usuario que cumpla con lo requerido. La variedad de servicios es muy amplia, desde la asistencia para cuestiones del hogar, hasta tareas del hogar o clases de idiomas.

A través de Te Valgo se puede apreciar la valoración de cada usuario que ofrece un servicio y los comentarios de quienes ya lo contrataron. Además, mediante una función de chat, ambas partes pueden coordinar todo lo que sea necesario. Se trata de una red de empleo colaborativo que representa una oportunidad de empleo para muchas personas.

Las personas que utilicen Te Valgo también pueden comparar precios en la aplicación, filtrar por zonas o incluso apreciar en un mapa todos los servicios que se ofrecen en la zona. El contrato de la persona puede ser inmediato con la función del chat disponible para ajustar detalles.

Además, el sistema de pago a través de la app es 100% seguro y, cuando todo termina, se puede agregar la valoración sobre el servicio prestado.

Las condiciones y la seguridad del servicio Por sus múltiples funciones, la aplicación permite tanto la publicación como la posibilidad de contratar, un usuario puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, no hay ningún requisito para utilizar la plataforma más allá de ser mayor de edad y realizar el registro.

Los precios pueden ser por un servicio dado en general o por horas, pero en cualquier caso, siempre deben incluir el IVA. A su vez, todos los datos son indicados por quienes ofrecen servicios y también pueden ser alterados por ellos mismos.

En Te Valgo se puede encontrar cualquier tipo de servicio, siempre y cuando no se trate de algo inmoral, ilegal o que atente contra la salud. No se permiten avisos con contenido sexual y tampoco la venta de productos. Si el servicio se contrató, pero todavía no se realizó, el usuario puede cancelarlo con el pago de una mínima comisión.

Ante incumplimientos graves o ausencia en la prestación de algún servicio, Te Valgo interviene en favor de los usuarios perjudicados. Para cualquier otro tipo de incidencias los usuarios cuentan con la facultad de valorar y comentar, lo cual es información que luego leerán otros usuarios.

Te Valgo es la primera red social de empleo entre particulares, en la que unos ofrecen y otros pueden encontrar servicios cerca de ellos.