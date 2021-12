El injerto capilar de cejas en Barcelona de la mano del Dr. Bruno Jacobovski Emprendedores de Hoy

El injerto capilar de cejas es una técnica innovadora que ha comenzado a ganar terreno frente a otros procedimientos como el microblading o la micropigmentación.

Las cejas tienen un papel protagonista en el rostro, pues expresan emociones y realzan la mirada. Además, tienen la importante función de proteger a los ojos de agentes externos. Muchas personas, por distintas razones pierden vello en esa zona, lo cual hace que las cejas luzcan despobladas, ocasionando un cambio en la expresión del rostro. Una alternativa más natural para darle vida a las cejas es el injerto capilar de la Clínica del Dr. Bruno Jacobovski.

El papel de las cejas en el rostro La ceja es el área ubicada por encima del ojo en el rostro de los humanos compuesta por vello que protege la cavidad ocular. Las cejas son una parte fundamental del rostro, pues según su forma la expresión puede cambiar por completo. El movimiento de las cejas puede mostrar enfado, asombro, alegría y otras emociones. Además, junto a las pestañas, son el marco que define la mirada.

Pero las cejas no solamente cumplen una función estética, sino que también tienen un papel trascendental en la protección de los ojos del sudor o agua que pueda fluir por el rostro. Además, los resguarda de agentes externos como el polvo, arena, radiación solar o cualquier otro factor agresor.

Con el paso del tiempo, la moda va cambiando, lo cual hace que las personas busquen adaptar el estilo de sus cejas a las tendencias actuales. Hace unos años, la preferencia eran las cejas muy delgadas, pero recientemente la inclinación es tener cejas más pobladas.

El injerto capilar de cejas es una opción innovadora para volver a poblar esa zona que ha perdido vellos, dándole una apariencia más natural.

El procedimiento del injerto capilar de cejas El injerto capilar de cejas es una intervención quirúrgica sencilla de tipo ambulatorio que permite corregir la alopecia o las zonas con poco volumen en dicha área del rostro. Es común que las personas pierdan vello en las cejas por distintas razones como la genética, el consumo de algunos fármacos o por estrés. Sin embargo, la causa más común es la depilación excesiva, lo cual genera una alopecia por tracción.

En la clínica capilar del Dr. Bruno Jacobovski ofrecen la posibilidad de realizarse esta técnica, que podrá aportar naturalidad a las cejas, devolviéndole una forma muy similar a la original.

Este tratamiento requiere de una zona donante, comúnmente se extrae cabello de la nuca, dada su similitud. Generalmente, se realiza un injerto capilar con la técnica FUE, que consiste en una extracción folículo a folículo. Una vez se extraen los folículos de la zona donante, se implantan en la zona receptora, en este caso en las cejas.

El injerto capilar de cejas no cambia la forma de las mismas, pero permite aportar una apariencia más normal y natural, al poner remedio a la alopecia o falta de vello en dicha zona. Es una técnica que compite con el microblading o la micropigmentación, pero esta otorga volumen a las cejas sin necesidad de utilizar pigmentos, armonizando el rostro de acuerdo a los rasgos faciales.

