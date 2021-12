La apertura de un nuevo centro de realidad virtual de VR Airsoft en el Centro Comercial Oasiz Emprendedores de Hoy

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:51 h (CET)

La realidad virtual es el futuro de los videojuegos, el ocio y el entretenimiento, ya que ofrece a las personas una experiencia nueva y divertida. Los programas diseñados con esta tecnología pueden ir desde un combate con armas y luchas contra zombies hasta la simulación de juegos infantiles.

Actualmente, en España un gran referente de este sector es VR Airsoft, la franquicia que desarrolla juegos de realidad virtual originales y exclusivos. Esta ha logrado expandirse a todos los rincones del país y próximamente llevará a cabo la apertura de un nuevo local en el Centro Comercial Oasiz en Madrid.

VR Airsoft inaugurará un nuevo centro de realidad virtual en Madrid, España Esta franquicia nació con el objetivo de ser un referente en Europa y el mundo en el sector de la realidad virtual, así como el futuro del ocio y entretenimiento. Su próxima inauguración será el 2 de diciembre en Torrejón de Ardoz, Madrid, donde establecerá un nuevo centro de realidad virtual.

VR Airsoft poco a poco está cumpliendo su objetivo: ha comenzado a expandirse por todo España, ofreciendo una experiencia de juego exclusiva y novedosa. Para lograrlo, ha contado con la ayuda de Inusual Interactive, un equipo de profesionales que desarrollan juegos originales y profesionales para este mercado tan competitivo.

Dichos juegos están disponibles para adolescentes y adultos que buscan divertirse en una experiencia virtual competitiva y llena de emociones. Además, los niños a partir de los 4 años también pueden disfrutar de sus juegos infantiles como es el caso de VR Kids, el cual simula un mundo repleto de caramelos con unas gráficas y estrategias sorprendentes.

VR Airsoft: una franquicia única en sus servicios y expertos de la tecnología Los juegos de VR Airsoft tienen una particularidad interesante y es que pueden ser jugados únicamente con las gafas VR y el arma, sin mochilas ni cables. De esta manera, las personas que asistan a su nuevo centro en Torrejón de Ardoz el 2 de diciembre podrán disfrutar de una experiencia gratificante, innovadora y muy divertida. Esto, combinado con sus múltiples juegos infantiles, de estrategia y competición, convierte a VR Airsoft en un gran referente del futuro de la realidad virtual en España.

Además, esta compañía está preparada para ofrecer servicios de realidad virtual para todo tipo de eventos y empresas. Por ejemplo, sus clientes pueden contratarlos para cumpleaños, teambuilding, reuniones empresariales, despedidas de solteros e incluso graduaciones, eventos personalizados, etc. El principal objetivo de esta marca es ofrecer una alternativa de ocio diferente e innovadora al alcance de todos; las experiencias en VR Airsoft están adaptadas para todos los públicos desde los 4 años, incluyendo personas con movilidad reducida.

Este 2 de diciembre del 2021 los ciudadanos de España podrán asistir al nuevo centro de realidad virtual de VR Airsoft, ubicado en el Centro Comercial Oasiz en Torrejón de Ardoz. Desde el primer momento de la apertura niños, adolescentes y adultos dispondrán de una sala de juegos exclusiva para disfrutar de shooters competitivos, combates en mundos postapocalípticos, aventuras espaciales, etc.

Con la apertura de este nuevo centro, VR Airsoft contará con 3 centros en la Comunidad de Madrid, ubicados en los Centros Comerciales Oasiz, Sambil Outlet y X-Madrid; junto con otros dos centros que tiene fuera de la capital, ubicados en Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.