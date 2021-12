Talleres Lynx ofrece múltiples elementos para personalizar patinetes eléctricos en Barcelona Emprendedores de Hoy

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:50 h (CET)

Comprar un patinete eléctrico puede representar una buena alternativa de transporte en Barcelona. Adquirir uno de estos equipos no es una decisión que deba tomarse a la ligera, ya que en la mayoría de los casos se convierte en un transporte diario. Por este motivo, debe ser seguro y confiable.

Talleres LYNX es uno de los mejores lugares para adquirir el patinete eléctrico en Barcelona que mejor se adapte a las necesidades de quien quiera comprar el suyo. Además, dispone de múltiples accesorios para personalizar el vehículo, que van desde vinilos para decorarlo hasta elementos para mejorar el patinete.

Un taller de confianza Talleres LYNX es un taller de confianza para vehículos de movilidad personal debido a que brinda un servicio técnico especializado de calidad y al mejor precio. Es mucho más que un taller porque también le da a sus clientes la posibilidad de recoger y entregar a domicilio el vehículo si tienen problemas de traslado. Realiza la reparación en su establecimiento y lo devuelve en tiempo récord. Además, en aquellos casos en que la reparación del scooter pueda ser compleja y tardar más de 24 horas ofrece un vehículo de sustitución con un coste mínimo adicional que puede ser gratuito en caso de que LYNX no cumpla con el plazo previamente acordado.

La atención personalizada y los conocimientos del equipo técnico de LYNX le permite dar asesorías con relación al uso y manejo del patinete. Un ejemplo de ello es la explicación que ofrece sobre las luces y la importancia de la iluminación al trasladarse con el patinete durante la noche. Estas asesorías lo hacen merecedor de una valoración impecable por parte de sus clientes que reflejan sus valores y el compromiso con la buena atención que brinda. Sea cual sea el modelo del patinete eléctrico o el tipo de avería, el equipo de Talleres LYNX lo puede solventar.

Mejoras en el vehículo de calidad Como cualquier otro tipo de vehículo, los patinetes eléctricos se pueden mejorar y personalizar desde su configuración estética hasta su configuración funcional. En esta línea, en los espacios de Talleres LYNX implementan todo tipo de mejoras, con su tecnología de punta pueden modificar la potencia del vehículo de manera segura, mejorar el sistema de frenos y hasta colocar pegatinas de vinilo personalizadas para rodar de manera segura y sin complicaciones. Todas estas ventajas y beneficios para el cliente hace de Talleres LYNX una de las mejores opciones para quienes tienen un patinete eléctrico como medio de transporte individual.

