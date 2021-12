Cómo una pequeña empresa de Castellón de la Plana se convirtió en líder mundial de reputación online Comunicae

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:20 h (CET) En quince años, ReputationUP ha abierto sedes alrededor de todo el mundo y ha patentado su propio software de monitoreo Aunque los comienzos nunca son fáciles, Andrea Baggio, CEO Europa de ReputationUP tenía las claras. Un símbolo de lo que hoy es su empresa: líder en la gestión de la reputación online y Derecho al Olvido.

La creatividad y el trabajo duro han convertido a la pequeña empresa, afincada en Castellón de la Plana, en referente mundial, en el ámbito de la reputación online.

El inicio de ReputationUP

ReputationUP nace de un grupo empresarial, más amplio, que desarrolla su actividad en el ámbito de la Ciberseguridad y Análisis Forense, desde hace 28 años.

En 2005, Andrea Baggio y su amigo y CEO América, Juan Ricardo Palacio, deciden incorporar un servicio que une análisis forense y Big Data.

La empresa evoluciona hacia el área de la reputación online y el brillante nacimiento de ReputationUP exige a su CEO abrir una sede.

“El encanto y prosperidad de Castellón de la Plana fueron los dos motivos por los que empecé allí”, descubre Andrea Baggio.

ReputationUP despegaba, en la ciudad de la Comunidad Valenciana, hacia el resto del mundo.

La información, el activo más valioso

Los socios (nombre con el que se refieren a los clientes), anteriormente, acudían a recuperar los datos, pero poco a poco la reputación gana fuerza, en el ámbito online.

“El punto de inflexión se produce cuando nos damos cuenta que la información vale más que el dinero”, indica el CEO de ReputationUP.

Las situaciones negativas a las que se enfrentan las marcas personales o empresariales no solo desencadenan crisis económicas sino también reputacionales.

“Desde entonces, la protección y gestión de la reputación se convirtió en nuestro objetivo principal”, añade Andrea Baggio.

A día de hoy, cada gesto o palabra resuena, de manera amplificada, en los medios digitales.

Las marcas ahora son conscientes de que la imagen repercute en los consumidores, y consecuentemente, en la facturación empresarial.

El CEO y su equipo inician la gestión de la reputación online como un concepto circular, que incluye el monitoreo, la limpieza, la protección y la mejora.

“Este es nuestro valor: acompañar a nuestros socios en cada fase del online reputation management”, confiesa Andrea Baggio.

El crecimiento internacional de ReputationUP

ReputationUP, orgullosa de su origen en Castellón de la Plana, inicia su expansión, alrededor del mundo.

Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Oriente Medio, … El crecimiento de ReputationUP no tiene fin.

El éxito de la empresa alcanza uno de los proyectos más importantes de Andrea Baggio, a nivel profesional: patentar un software de monitoreo de reputación online.

El RepUP Monitoring Tool se utiliza para controlar lo que se dice en la red sobre una marca personal o empresarial.

“El objetivo final es revertir el rumbo inicial de un socio, difundiendo una imagen ganadora”, finaliza Andrea Baggio.

Actualmente, la compañía reputacional ayuda a empresas, profesionales, VIP y administraciones.

La reputación online es un sector que seguirá creciendo, como lo ha hecho, ReputationUP.

La que un día fue una pequeña empresa de Castellón de la Plana, hoy, es líder mundial.

