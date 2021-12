South Summit apuesta por impulsar el ecosistema emprendedor de Bizkaia como hub de innovación Comunicae

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:24 h (CET) La plataforma de conexión 365 entre los actores clave del ecosistema global del emprendimiento y la innovación celebrará junto a la Diputación Foral de Bizkaia (Biscay Startup Bay) un encuentro en febrero de 2022 para visibilizar el creciente ecosistema de Bizkaia en innovación, que en los últimos años se ha posicionado como uno de los referentes claves ‘South Summit Energy Transition & Industry 4.0’ atraerá a referentes mundiales del ecosistema emprendedor, además de inversores, corporaciones que apuestan por la innovación abierta vía startup, así como los principales actores del ecosistema.

El encuentro de Bilbao albergará una Startup Competition en la que las 20 startups elegidas como finalistas podrán dar a conocer sus proyectos ante los principales actores del ecosistema emprendedor e inversores nacionales e internacionales.

Mostrar al mundo el talento y las oportunidades que ofrece el ecosistema emprendedor de Bizkaia, además de establecer puentes entre la región y el resto del mundo son los objetivos más destacados de ‘South Summit Energy Transition & Industry 4.0’, este encuentro creado por South Summit powered by IE University y la Diputación Foral de Bizkaia (Biscay Startup Bay), tendrá lugar el próximo 3 de febrero del próximo año con encuentros sociales el día previo.

La plataforma de conexión 365 entre los actores clave del ecosistema global del emprendimiento y la innovación vuelve a Bizkaia con el fin de generar un punto de encuentro y conexión entre los principales actores nacionales e internacionales con el ecosistema emprendedor vasco. En esta ocasión, se busca reforzar el posicionamiento de la región como referente global en el sector de la transición energética y la industria 4.0.

‘South Summit Energy Transition & Industry 4.0’ contará con la participación de actores clave del ecosistema emprendedor como corporaciones, startups e inversores de primer nivel, quienes compartirán su experiencia y aprendizajes y darán a conocer las fortalezas de la propuesta de Biscay Startup Bay.

“Tras una edición de lanzamiento celebrada en febrero de este año, en esta ocasión desde South Summit llegamos a Bilbao con una apuesta muy potente para impulsar y acelerar la madurez del ecosistema de Bizkaia”, ha asegurado María Benjumea. “Queremos verticalizar ecosistemas locales para potenciarlos y llevarlos al siguiente nivel. En concreto, la transición energética y la industria 4.0 siempre han tenido un gran peso en Bizkaia, además existe un ecosistema muy potente en esta región que viene respaldado por grandes startups e inversores, y cuenta con el apoyo de las administraciones”, ha añadido.

‘South Summit Energy Transition & Industry 4.0’ albergará una Startup Competition para startups nacionales e internacionales. En concreto, la competición está abierta a las startups más disruptivas del sector de la transición energética y la industria 4.0, con proyectos de todas las regiones geográficas en cualquier fase de desarrollo.

Entre todas las participantes se seleccionarán 20 startups finalistas, que podrán participar en el encuentro y realizar un pitch ante inversores, corporaciones y los principales actores del ecosistema emprendedor. El gran ganador de Bilbao accederá automáticamente a la final de South Summit, que se celebrará el próximo junio en Madrid. Las startups que quieran inscribirse pueden hacerlo ya a través de la web de South Summit.

Nuevo encuentro con el ecosistema de Bilbao

Este encuentro llega tras la buena acogida de la edición de lanzamiento del encuentro celebrado en Bilbao en febrero de 2021, que estuvo dividido en dos jornadas durante las cuales se mostraron los retos, oportunidades y actuaciones de diferentes sectores profesionales del ecosistema bizkaino: Energy & Sustainability; Mobility & Industry; Digital Technologies, y Gastronomy & Wellbeing.

Aún más reciente, a principios de este mes tuvo lugar la primera edición de ‘South Summit Health & Wellbeing València’, un encuentro enfocado los sectores de la salud y el bienestar y que contó con más de 800 asistentes y más de 2.000 personas siguiéndolo online, entre ellos más de 600 startups, más de 150 inversores y cerca de 400 miembros de corporaciones en búsqueda de innovación.

Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit celebró su última edición del 5 al 7 de octubre en La Nave de Madrid en un formato reinventado con lo mejor del mundo físico y el digital, pero invitando a sumarse a la transformación verde. Esta última edición del encuentro potenció la transformación con sus pilares 'Conexión, Innovación y Negocio', a los que sumó un cuarto para dar forma al futuro: la 'Sostenibilidad'.

En el encuentro de tres jornadas de duración participaron más de 22.000 asistentes, entre físicos y virtuales, más de 680 speakers, 8.000 startups, más de 1.600 inversores con una cartera aproximada de 135.000 millones de dólares y 7.000 miembros de las corporaciones en búsqueda de innovación.

