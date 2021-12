Acuerdo entre TECNALIA y Otzarreta Think & Make: configuradores al alcance de las PYMEs Comunicae

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:29 h (CET) Gracias al acuerdo entre TECNALIA y Otzarreta Think & Make los configuradores 3D para el sector hábitat ya están al alcance de las PYMES. Con el sistema automatizado de TECNALIA el coste de esta herramienta digital se reduce a una décima parte La digitalización de servicios es una de las tendencias fundamentales en el sector hábitat: showrooms virtuales, dropshipping, ferias por streaming... En este contexto se presenta el acuerdo entre Otzarreta Think & Make, agencia creativa de comunicación integral con 50 años de experiencia, y TECNALIA, el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en España que cuenta con más de 7.500 empresas como clientes.

Gracias a el acuerdo de Otzarreta con este partner estratégico, la agencia pone al alcance de las PYMES del sector habitat las herramientas digitales que permiten el diseño y configuración de los espacios y productos.

El objetivo es facilitar a las PYMES el acceso a las herramientas que necesitan para comercializar sus productos en la era digital. De esta manera pueden llegar a todos sus clientes a través de diferentes canales online, un valor imprescindible para cualquier empresa de cualquier sector, especialmente en el contexto actual.

Habitualmente esta herramienta digital representa unos costes que las pequeñas y medianas empresas no pueden asumir debido a las infinitas combinaciones de productos, materiales y acabados que puede haber. Con el sistema exclusivo de TECNALIA para la creación de configuradores se automatiza el proceso y, así, el coste se reduce a una décima parte.

Además, en algunos casos, las empresas también podrán solicitar la ayuda de los fondos europeos Next Generation, destinados a paliar las consecuencias económicas de la pandemia y acelerar la digitalización.

Por otra parte, a lo largo del año que viene Otzarreta Think & Make junto con TECNALIA realizará webinars y presentaciones conjuntas a través de diferentes asociaciones regionales y nacionales del entorno hábitat para presentar las tendencias del sector y, en especial, las ventajas de los configuradores digitales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.