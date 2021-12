Koibox, el programa de peluquería para optimizar la gestión y las ventas del salón Emprendedores de Hoy

martes, 7 de diciembre de 2021, 15:10 h (CET)

Las ventajas de la tecnología y la digitalización han sido muchas, pero una de las más destacadas y valoradas por las personas, especialmente por quienes tienen una empresa, es la automatización de procesos.

Los programas digitales de la actualidad tienen el potencial de hacer más fácil la gestión de un negocio e incrementar la rentabilidad del mismo, y esto es justamente lo que ofrece la firma Koibox. Esta es la creadora de un programa exclusivo para la gestión y optimización de las peluquerías. Por medio de este software, los propietarios podrán realizar toda la gestión de forma sencilla y online para incrementar sus ventas.

Múltiples posibilidades para una gestión eficiente de los centros de estética Koibox es un programa de gestión para peluquerías y centros de belleza que ofrece un abanico de posibilidades para quienes son propietarios de este tipo de negocios. Su creación está enfocada no solamente a mejorar la gestión de centros de estética de forma más fácil y en línea, aumentando las ventas y la rentabilidad; sino que, además, proporciona herramientas que serán de gran utilidad para optimizar desde el funcionamiento del negocio hasta su presencia en internet. Actualmente, Koibox cuenta con más de 1600 clientes alrededor del mundo repartidos en 22 países, siendo incluso partner oficial de reconocidas marcas del mundo de la belleza como Wella, Skeyndor, Sassoon, entre otros.

Las mejores herramientas digitales para un centro de belleza Son muchas las funciones de Koibox, y, por lo tanto, también son varias sus ventajas. El programa de peluquería, automatiza todos los procesos que diariamente se gestionan en un centro de belleza, tales como recordatorios, citas, ventas, gastos, deudas, e incluso facilita la gestión del stock.

Por otro lado, Koibox también proporciona las herramientas necesarias para la captación y fidelización de clientes, ofreciendo acceso a herramientas de marketing para gestionar campañas de e-mails, tarjetas de regalo, SMS, automatizar envíos de correos electrónicos y mucho más. Todas estas ventajas promueven el aumento de las ventas aumentando la visibilidad en internet, permitiendo configurar y optimizar la web, la creación de un e-commerce, reservas online e incluso facilitando una app personalizada para el negocio de sus clientes.

Con Koibox, los propietarios de peluquerías también podrán tener acceso a la visualización de estadísticas de venta por empleado, ventas generales, estimación de ingresos, etc. Además, permite realizar ajustes, por ejemplo, en aspectos como bonos, fichas de empleados, horarios o control de asistencia.

En definitiva, Koibox es el programa con el que toda peluquería debe contar si quiere hacer que su negocio crezca, sea más rentable, atractivo para los clientes y superior a la competencia. En la página web de la marca se encuentra toda la información de contacto para comenzar la prueba gratuita de 15 días de este revolucionario software.

